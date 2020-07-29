«Останутся только те, кто хочет у нас играть»: главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о подготовке команды к ФНЛ

Новый главный тренер самарской команды планирует развивать молодежь, но не забывает и про опытных футболистов Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Новый главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал больше интервью клубному телевидению. Экс-наставник «Чертаново» рассказал о подготовке команды к ФНЛ, кадровых перестановках и планах на будущее. Все самое важное — в материале «КП-Самара».

О предложении «КС»

- Получил предложение 25 июля вечером. Через несколько часов вопросы, в первую очередь с клубом «Чертаново», были утрясены. Практически на следующий день я готов был приступить к работе, но я не мог бросить команду, потому что в этот день у нее была игра. 26 июля я разделался со своими хвостами, мы с ребятами закончили определенный этап, работу, и 26 я уже здесь на базе в Кратово (там сейчас «Крылья» готовятся к сезону). Работа с этой минуты не прекращалась, потому что собрания, встречи, беседы идут непрерываемым потоком. Работы много, работа хорошая, интересная, и я уверен, что мы с ней справимся, потому что есть хорошие футболисты, и мы должны играть так, чтобы радовать всех.

О комплектовании команды

- Очень сложный момент. Сказать, что через три дня все будет хорошо — невозможно. Зависит от многих причин, в том числе о того, что в ФНЛ совершенно другой лимит на легионеров. Нам надо с игроками в этом разобраться. В этой ситуации решение зависит не только от моего желания — есть руководство, контрактные обязательства, другая сторона. Этим футболистам нельзя просто куда-то уйти и все. Они, наверное, тоже потихоньку ищут варианты. В целом, мы обозначили для руководства тех людей, которых мы могли бы сохранить, понимая реалии ФНЛ. Мы двигаемся в этом направлении потихоньку, каждый день приближаясь к ситуации, когда мы поймем — остались только те футболисты, которые у нас по-настоящему хотят играть, хотя развиваться и побеждать в этой лиге.

О задачах перед командой

- Первая, вторая и третья задачи — возвращение в РПЛ. Также в какой-то момент пропала игра у команды. Надеюсь, что мы с этим справимся. Уверен, что у команды появится игра, узнаваемое лицо. В том числе надо и омолаживать команду. Надо на своих воспитанников опираться. Я, как человек, который уже здесь в академии Коноплева строил определенным образом эту работу, одним из первых своих предложений сказал, что нам обязательно нужна вторая команда, что у нас нет молодежной команды. Она нам обязательна нужна, и самые перспективные футболисты, по возможности, должны играть в этой команде, их надо собирать. Надеюсь, у нас эта работа получится. Но есть определенные проблемы, потому что после окончания сезона многие футболисты из молодежной команды уже востребованы. Но уже буквально завтра Кухлевский (тренер второй команды) уезжает в Самару и поможет формировать эту команду, потому что она тоже должна быть боеспособной единицей. Надеюсь на его знание всех местных футболистов.

О воспоминаниях о работе в Самарской области

- 8 лет — это действительно большой срок. Очень удачная, плодотворная работа, по которой нас все знают и вспоминают. Я не только был тогда главным тренером главной команды академии, но и три года — 2006, 2007 и 2008 — являлся спортивным директором академии, совмещал должности. Наверное, самые-самые удачные годы как раз пришлись именно на этот момент. Такого точно невозможно повторить. За эти три года мы выиграли шесть чемпионатов России, дважды еще проиграли по пенальти эти турниры. Это фантастическое достижение. Мы понимали, что обучение и победы рядом. И мы видим, что в ярком выступлении сборной России на чемпионате мира 2018 года приняли участие Зобнин, Дзагоев и Кутепов. Они прошли и через нашу команду, в том числе и через мои руки. Очень хотелось бы, чтобы возродилась такая сильная академия, которая была, но это очень большая работа.

О том, будут ли в составе «Крыльев» опытные игроки

- Чтобы молодые прогрессировали, обязательно нужные такие опытные футболисты, которые своим поведением, опытом, заслугами могли бы поделиться с этими ребятами. Когда мне сказали, что есть возможность вернуть практически ушедшего Александра Гацкана, я с удовольствием согласился. Сегодня он уже прибыл в расположение команды. Есть опытные и Дмитрий Комбаров, и Канунников, который, к сожалению, продолжает оставаться травмированным. В общем-то, достаточно футболистов, которые много повидали. В том числе нам нужны и ребята, которые знают, как выходить из ФНЛ в РПЛ. Такие есть в наших рядах, и мы не собираемся ими разбрасываться. Большая группа и футболистов «Чертаново» у нас появилась. Там есть действительно интересные ребята.

О самарских болельщиках

- Когда работал в Самарской области, смотрел все матчи. В начале даже матчи «Лады» не пропускал. В 2005 году по-настоящему много болельщиков было на стадионе, культура была своя - специфическая. Хотя стадион по удобству, качеству поля нельзя было сравнить с тем, что сейчас. Сейчас все для зрителя есть. Я надеюсь, когда закончится пандемия, болельщики нас отблагодарят своим присутствием. Мы их будем благодарить игрой.

Будут ли «Крылья Советов» похожи на «Чертаново»

- Будут — 100 процентов! У каждого тренера свое понимание игры, свои стилистические особенности, от которых он не может отречься. Это то, над чем я работаю все эти годы. Все команды у меня были определенным образом узнаваемы. Немножечко больше мы всегда играли в атаку, но это не значит, что сейчас мы полетим вперед и забудем про оборону. Так, в прошлом сезоне две команды пропустили меньше всех — это «Химки» и мы.

Про тренерский штаб

Старшим тренером будет Сергей Булатов. Он хорошо известен в том числе и по игре за «Крылья Советов». Он тоже имеет местные корни, потому что после того, как закончил футбол, остался жить в Самаре. У него отсюда жена родом, у него дети у бабушек и дедушек тут находятся. Это известный специалист, имеющий опыт работы и главным тренером. Самое главное, что он единомышленник. Другой помощник — Михаил Семерня. Эти «чертановские» годы он помогал мне. Также он помогал мне в Тольятти. Несколько лет 2-3 раза он был помощником главного тренера в Омске. Этот человек — первый и единственный тренер, воспитавший Сычева. Михаил Иванович оказал огромное влияние на тот футбол, который Сычев показывал. Также остались и местные специалисты — Виктор Гаус, Сергей Корниленко. Все хорошо известны местным любителям футбола. От них я получаю информацию, с ними мы общаемся на тех собраниях, которые часов по 8 подряд у нас сейчас бывают. Здесь же нам помогает Кухлевский.

О матче с «Балтикой»

Тренер «Балтики» Виталий Калешин помогал мне, когда я работал в Кубани. Он интересный, сильный специалист. Из тех молодых тренеров, которые много читают, изучают, стремятся. У него интересная команда, которая будет одним из фаворитов на выход в РПЛ. Очень не хотелось бы в первом туре играть против команд, которые уже сформированы. Стабильный состав, которым они играют уже полтора года. Точечно усиливаются, не теряя своих лидеров. Мы сейчас в другом состоянии. Нам надо понять, кто будет играть, кто готов оставаться, кто на распутии. Нам в этот момент полагаться только на людей, которые готовы быть частью нашего пути. В этой ситуации есть беспокойство, но и планы, как все это преодолеть, у нас тоже есть. Я уверен, что не полностью, но с помощью зрителей, за счет своего поля, стадиона мы получим преимущество и результат.

О том, будут ли в «Крыльях» играть 5-6 воспитанников

По хлопку, по щелчку пальцев мы эту работу сделать не сможем. Это структурная работа, которая идет годами. В академии Коноплева результат тоже пришел не сразу. При этом тогда был своеобразный вакуум в организации работы футбольных школ и соревнований в России. Академия опередила всех, начав тренироваться, готовить ребят в современном европейском ключе, и за счет этого получила большое преимущество на 2006-2008 годы и немного дольше. Потом Академия не стала хуже работать, но появились ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив» — клубы, возможности, которых даже больше. И в Академии результат пришел через пять-шесть лет, и у Галицкого поколение с Игнатьевым, Шапи, Уткиным, Сафоновым, стрельнуло на восьмой-10-й год. Если мы где-то обидимся, прервем эту цепочку — все придется восстанавливать с нуля. Считаю, что Самара должна совместно с академией Коноплева должна иметь свою школу, которая будет конкурировать с другими молодежными школами. В том числе и с «Рубином», который сейчас тоже опережает Самару в молодежном направлении. Очень важный момент, очень длительная работа. Она может быть только планомерной, последовательной и глубокой.

Первый матч Игоря Осинькина во главе «Крыльев» пройдет уже в ближайшее воскресенье, 2 августа. Игра с «Балтикой» начнется в 19-00 по самарскому времени.

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