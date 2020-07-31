2020-07-31T11:48:17+03:00
Общество

Длинноногие красотки в тельняшках искупались в фонтанах перед днем ВДВ

Девушки в Самаре решили поддержать бравых парней и проверить, хорошо ли прогрелась водичка. У прохожих красавицы в купальниках и коротких шортах вызвали бурю восторга
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Девушки рвали тельняшки на грудиДевушки рвали тельняшки на грудиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Свидетелями необычного флешмоба на улицах Самары стали горожане в преддверии Дня воздушно-десантных войск, который празднуют 2 августа. Частенько в этот день бравые десантники лезут купаться в фонтаны - такова традиция.

Девушки объяснили, что решили так поздравить десантников с праздником Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушки объяснили, что решили так поздравить десантников с праздникомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опередить парней решили самарчанки. Вернее, как объяснили девушки, они решили устроить свой флешмоб, чтобы напомнить десантникам о традиции ... ну и о безопасности.

- На самом деле, нам кажется, что десантники стали очень редко купаться в фонтанах. Все чаще видишь в этот день новости о каких-то драках, жестокости. Мы хотим, чтобы тот праздник был полон восторга и доблести, чтобы наши защитники отечества свою честь не роняли и не опускались до банальных разборок. А купание в фонтанах - это красиво! Мы понимаем, что есть эпидемиологические правила - но разок-то можно! - рассказывает одна из участниц флешмоба Вера журналисту КП - Самара.

Фонтан на Осипенко для купания облюбовали все Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фонтан на Осипенко для купания облюбовали всеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, девушки надели маски - это тоже один из посылов, напомнить, что, несмотря на праздник, не стоит забывать о мерах профилактики. Хотя здоровым парням никакая зараза не страшна, у них есть близкие люди, за которых они тоже переживают.

На красоток засматривались прохожие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На красоток засматривались прохожиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары охотно фотографировали красивых девушек у фонтана - десантников так просто не запечатлеешь.

- Я считаю, что мужчины в форме - это прекрасно. Молодые люди, которые служили, достойны уважения и восхищения. Мы устроили этот флешмоб, чтобы поздравить их с праздником и порадовать - говорят же, красота спасет мир, - улыбается еще одна участница флешмоба.

Девушкам в фонанах понравилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушкам в фонанах понравилосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, водичку девушки оценили - теплая. Купаться можно!

Девушки испробовали все фонтаны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушки испробовали все фонтаныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Увидеть красавиц в тельняшках можно было по всему городу. Люди подходили и спрашивали, что они делают. Большинство улыбались и показывали "класс!"

- У меня у самой сын служил, правда в ВМФ. Хорошо, что девушки показывают, что уважают и гордятся мужчинами, которые не стали "косить" от армии, которые готовы защитить страну, своих любимых людей, - поделилась своим мнением Ирина Михайловна, которая проходила мимо.

Девушки решили подать хороший пример дсантникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушки решили подать хороший пример дсантникамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Главное - быть осторожнее, дорогие мужчины. Оказывается, все эти фонтаны такие скользкие, - улыбаются девчонки.

Фотографии получились огненные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фотографии получились огненныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нашлись, правда, и радетели за скромность. Кто-то пристыдил девушек за то, что в своем порыве они практически обнажились, не став скрывать ни стройные ножки, ни прекрасные формы.

- А что такого-то? На пляжах еще более откровенные купальники. Красивые девчонки, нечего завидовать, - возражали другие прохожие.

В фонтанах искупались настоящие красотки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В фонтанах искупались настоящие красоткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока что сами ВДВ-шники на флешмоб не отреагировали. Может быть, в этот момент как раз они и не проходили у фонтанов? Тогда, хочется надеяться, они обязательно увидят эти фотографии. Сами девушки говорят, что не думали ни о чем пошлом, просто хотели порадовать ребят красивыми фотографиями и призвать поддержать традицию в воскресенье.

Самарчанки решили вдохновить бравых парней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарчанки решили вдохновить бравых парнейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А что о флешмобе думаете вы? Давайте обсудим в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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