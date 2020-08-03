2020-08-03T16:42:12+03:00
Общество

«Клеток на всех не хватает, на полу все плавает!»: в Тольятти после ливня затопило приют с кошками

Волонтеры срочно ищут передержку для своих питомцев и рассчитывают на помощь горожан
Михаил ГОРЮНОВ
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После каждого сильного дождя кошки вынуждены тесниться в клеткахПосле каждого сильного дождя кошки вынуждены тесниться в клеткахФото: соцсети
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Больше кошек, меньше места

В сложной ситуации оказался тольяттинский приют «Кошкин дом». Одно из его помещений для животных на днях буквально затопило. К счастью, обошлось без пострадавших, но последствия все равно серьезные.

— После сильных дождей потопы у нас случаются постоянно из-за неисправной ливневки, старого здания, канувшей в лету гидроизоляции, — рассказывает руководитель отделения центра стерилизации, где и случилось ЧП, Муслима Кабак. — Это полуподвальное помещение. Сейчас ливневку эту отрезали и вывели в окно в качестве эксперимента. Последний ливень показал, что дело действительно в ней и нам предстоит реконструкция.

На полу не найти сухого места Фото: соцсети

На полу не найти сухого местаФото: соцсети

Всего в учреждении около 200 кошек. У Муслимы — 50. Сейчас 15 из них срочная нужна помощь с передержкой.

— Раньше кошек было меньше, и мы справлялись самостоятельно, но в этом году очень сложная ситуация. Пристрой животных стоит на мертвой точке, а поступает их гораздо больше, чем в предыдущие годы, — продолжает женщина.

Одни в крохотных клетках, другие на сквозняке

Потопы лишили руководителей приюта площади, на которой содержались кошки на выгуле. Волонтерам после каждого сильного дождя приходится разбираться с последствиями. Миски, лотки, лежанки — все, что стоит на полу, начинает плавать в прямом смысле слова.

Кошки чувствуют себя не очень комфортно Фото: соцсети

Кошки чувствуют себя не очень комфортноФото: соцсети

— После последнего утреннего ливня в конце июля в экстренном порядке всех кошек одной из комнат рассадили по клеткам в других помещениях, но клеток на всех не хватает! И не только клеток, не хватает квадратных метров, где бы можно было эти клетки поставить! Некоторые кошки сидят по двое в одной клетке и будут делить один лоток на двоих, — волнуются волонтеры.

Некоторым четырехлапым и вовсе не позавидуешь. Они вынуждены сидеть в крохотных выставочных клетках, где с трудом умещается лоток. Часть вольеров пришлось поставить в продуваемом коридоре, и кошки находятся на сквозняке.

Помощь с передержками и не только

— Очень нужна помощь с передержками! Эти кошки уже вакцинированы и давно стерилизованы. После устранения всех разрушений кошек заберем обратно. Если у кого-то есть такая возможность помочь — пишите Муслиме, — делятся в приюте.

В качестве эксперимента ливневку вывели в окно Фото: соцсети

В качестве эксперимента ливневку вывели в окноФото: соцсети

Подмога нужна не только в передержке. Бездомные котята по-прежнему нуждаются в еде, лекарствах, уходе. Всем, кто готов посодействовать, можно обращаться по ссылке.

Напомним, что и раньше «Кошкиному дому» доставалось от стихии. Так, потопы уже случались в филиале «Дом малютки». Сейчас сотрудники зоо-интерната надеются, что после реконструкции ситуация поменяется в лучшую сторону.

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Заходить в здание нельзя, ведь вода попала и в щитовую, но бросить питомцев ответственные люди не могут (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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