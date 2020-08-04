Руководство в отставку, бюджет сделать прозрачным: болельщики попросили губернатора разобраться с «Крыльями Советов»

Последние неудачи «Крыльев Советов» больно ударили по болельщикам. Последней каплей стал вылет в ФНЛ. Уже третий за шесть лет. Корнем всех бед болельщики считают неэффективный менеджмент клуба и винят во всем руководство.

Группа фанатов «Крыльев» написала губернатору Самарской области Дмитрию Азарову открытое обращение. Письмо поступило в редакцию «КП-Самара». Рассказываем, чем недовольны болельщики и чего они хотят.

Куда уходят деньги?

«Крылья Советов» нанесли вред репутации Самарской области. Это один из семи итогов работы менеджеров футбольного клуба, по версии болельщиков.

- При бюджете в 1.8 млрд клуб в очередной раз вылетел в ФНЛ. Коммерческие доходы клуба ничтожны, его расходы оплачивают налогоплательщики. Клуб наносит ущерб репутации Самарской области и дискредитирует игру, так как выполняет лишь функцию прикрытия канала хищения бюджетных средств, - уверяют авторы открытого письма.

При этом утверждается, что финансирование «КС» осуществляют по запутанной схеме специально.

- Основным выгодополучателем от деятельности клуба является Павел Андреев, футбольный агент с противоречивой репутацией, который откровенно паразитирует на «Крыльях Советов», - уверены болельщики. – При этом клуб де-факто банкрот, долговые обязательства составляют более миллиарда рублей и обеспечены «липовой» дебиторкой Фонда поддержки и развития футбола Самарской области. Сложившаяся схема финансирования не соответствует принципам честной игры, что исключает попадание клуба в высшую лигу (как бы смешно не звучало обсуждение этой возможности применительно к «Крыльям Советов» при нынешнем менеджменте).

Последние несколько лет дела у «КС» не ладятся.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Также болельщикам не нравится, что 45-тысячная «Самара Арена», в которую государство вложило больше 20 млрд рублей, не окупается из-за плохого качества игры, а также, что у «Крыльев» нет долгосрочной стратегии развития и каждый год убыточная отчетность.

Есть и еще вопросы к футбольным агентам.

- У клуба фактически отсутствуют активы в виде игроков. Талантливые игроки лишь «припаркованы» футбольными агентами, что подтверждают продажи Александра Соболева и Виталия Лысцова за сумму отступных в несколько раз ниже реальной стоимости. Футбольные агенты заработали на сделках столько же, сколько и клуб, но затраты на развитие игроков и их заработную плату нес только клуб, - считают болельщики.

Этот сезон «Крылья» опять начали в ФНЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Чего требуют болельщики?

Болельщики хотят видеть, на что идут их налоги, и хотят отставки действующего руководства.

- Учитывая, что ФК «Крылья Советов» существует за счёт средств налогоплательщиков и обязан быть максимально прозрачен перед ними, а также стремиться к выполнению правил честной игры, считаем целесообразным отстранить от управления клубом всех лиц, ранее управлявших им и прекратить отношения с агентом Павлом Андреевым. Менеджмент набрать через конкурсную процедуру. Включить в органы управления клубом представителей, выбранных болельщиками «Крыльев Советов», - говорится в обращении.

Помимо этого, фанаты хотят вместе с властями выработать систему критериев эффективности, которой «КС» должны соответствовать и по которой будут определять премии игроков и менеджмента. При этом «Крылья» должны выйти на самоокупаемость, а деньги в клуб должны идти напрямую, без сторонних фондов. В команде должно играть больше своих воспитанников, а футболистов следует продавать по рыночной стоимости. Помимо этого, нужно погасить все долги.

Также болельщики требуют у губернатора не выделять клубу деньги, пока болельщики и эксперты не утвердят стратегию развития «Крыльев Советов».

Судьбу нынешнего руководства «Крыльев» будут решать уже сегодня, 4 августа, на встрече с губернатором. Ранее Дмитрий Азаров раскритиковал руководство клуба за вылет в ФНЛ.