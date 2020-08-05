2020-08-05T00:38:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 5 августа 2020 года: больницы открывают, вакцину везут

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 5 августа 2020 года к этому моменту
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Жители Самары смогут сделать прививку от гриппаЖители Самары смогут сделать прививку от гриппаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В регионе ситуация с COVID меняется с каждым днем. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самарской области на 5 августа 2020 года, о которых точно нужно знать.

Статистика гласит: с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели уже более 7000 человек. За сутки добавились 36 - это меньше, чем в предыдущие дни. Из 7011 пациентов уже выздоровели 5161, 97 человек умели. За сутки прибавилось три пациента, которые не справились с инфекцией, среди них женщина, которой был всего лишь 31 год, у нее была болезнь нервной системы. За сутки врачи провели 1865 лабораторных исследований. 369 человек находятся под медицинским наблюдением.

В середине августа в регионе начнут делать прививки от гриппа. Вакцину должны завести во все больницы, в первую очередь прививки предназначены для школьников, грудных детей, беременных женщин, пожилых лиц и тех, у кого есть хронические заболевания. Цель - привить 90% этой группы населения, чтобы не подвергать их риску.

А с 1 сентября ковидные госпитали будут возвращаться к нормальной работе. В штатный режим работы с 1 сентября перейдут самарская больница имени В.Д. Середавина и тольяттинская горбольница № 5. По данным правительства Самарской области, сейчас уже свободно более 90% мест в коронавирусных госпиалях, большую часть жителей госпитализировать не нужно, инфекцию они переносят довольно легко.

А самарский инфекционист рассказал, ждать ли в Самаре вторую волну коронавируса и какой она может быть. Врачи уверены, что многое зависит и от самих людей, которые должны максимально тщательно соблюдать нормы безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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