«Может и бил, но только ладошкой»: житель Самарской области не понимает, на что обиделась жена, которую он морил голодом

Такой Ольга была до того, как в семье начались проблемы Фото: Предоставлено героем публикации

Ольга - обычная учительница английского в сельской школе. Она никогда даже и представить себе не могла, что ее семейная жизнь обернется настоящим адом: почти месяц муж держал ее взаперти и избивал на глазах у детей. Последние недели и вовсе морил голодом. Когда Ольга попала в больницу, то весила 35 кг. С тех пор прошел почти месяц, и хотя сил у женщины едва хватает, чтобы дойти из комнаты до кухни, она полна решимости наладить свою жизнь. Причем как можно дальше от мужа, который скоро может стать бывшим. Как складывается жизнь героини сегодня, узнали корреспонденты «КП-Самара». Самой Ольге слишком тяжело вспоминать о произошедшем, и за нее о месяце, прожитом вне дома, согласилась рассказать ее сестра Екатерина.

Темные времена

Ольга и Алексей прожили вместе почти 10 лет, в прошлом году у него начались проблемы на работе, и его уволили. После этого мужчина сильно изменился: стал раздражительным, часто выпивал, начал поднимать руку на жену. Та молчала и терпела, а чтобы травмы меньше болели – пила то, что ей «заботливо» приносил муж.

В апреле ситуация вышла из-под контроля: в порыве ярости Алексей так сильно ударил Ольгу, что скрыть травму было невозможно, и она не вышла на работу. Школа предложила ей уйти на больничный, но она, будто предчувствуя неладное, уволилась.

А такой стала после нескольких недель заточения в собственном доме Фото: Предоставлено героем публикации

В мае, когда она решилась поднять тему развода, Алексей накинулся на нее с кулаками, разорвал ее вещи и запер дома. День ото дня его агрессия росла и, в конце концов, он перестал давать ей еду и воду. Женщина выжила благодаря детям, которые потихоньку нарушали прямой запрет отца.

- Она месяц не выходила на связь, потом прислала SMS с просьбой о помощи. Когда мы приехали за ней 7 июля, она была крайне истощена, весила 35 кг и с трудом стояла на ногах. Врачи сказали, что она не ела 3 недели, еще пара дней, и она бы умерла, - вспоминает ее сестра Екатерина. – Но даже в этом состоянии она пыталась заботиться о детях: стирала вещи, отправляла к бабушке, чтобы они там поели, пыталась защищать их, если они вызывали недовольство отца.

Дорога к выздоровлению

В больнице Ольга пробыла до конца июля, за это время пережила остановку сердца и множество обследований, которые показали крайнее истощение, «свежие» травмы головы и «подживший» перелом ребра.

- Сейчас она весит 44 кг, но все равно еле-еле доходит из комнаты до кухни, - говорит Екатерина. – Даже в этом состоянии она все время думает о детях – в больнице вязала кофточку дочке, представляете?

Даже эксперты ужаснулись, увидев, насколько избита женщина Фото: Предоставлено героем публикации

Все это время трое детей жили у бабушки, но скоро переедут к маме – подходящую квартиру подальше от мужа помогла подыскать Екатерина. Видеть Алексея никто из них не горит желанием. Тем более, что, по словам Екатерины, виновным себя он не считает: мол, жену, может, и бил, но ладошкой, а есть перестала она сама. Похоже, что ни он, ни его мать искренне не понимают, почему Ольга и дети перестали с ними общаться.

- Алексей с нами связаться не пытался, звонила свекровь, просила забрать заявление и спрашивала, как мы теперь будем, - рассказывает Екатерина. – Оля ей ответила: «Не знаю как вы, а мы будем дальше жить».

Проверки по факту произошедшего уже проводят в полиции и региональном Следственном комитете, Ольга подала заявление на развод, органы опеки, по словам Екатерины, готовы начать процесс о лишении Алексея родительских прав.

- Мы считаем, что проверка по заявлению слишком затянулась, до сих пор не все родственники и соседи опрошены, не готова судебно-медицинская экспертиза, поэтому ни уголовного, ни административного дела до сих пор нет, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» адвокат Анна Ермолаева, которая представляет интересы Ольги. – Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела и справедливого наказания Алексея за совершенные действия.

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