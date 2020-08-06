«Велес» — «Крылья Советов» 8 августа 2020 года: прогноз на мачт 2 тура ФНЛ

"Крылья Советов" - явный фаворит матча Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Велес» — «Крылья Советов» — 0-2

В ближайшую субботу, 8 августа, московский «Велес» на стадионе «Авангард» в Домодедово принимает самарские «Крылья Советов». Делимся прогнозом на игру 2 тура ФНЛ и рассказываем о раскладах перед ней.

«Крылья» несомненный фаворит встречи. Да, сейчас у них с ближайшим соперником абсолютно равные показатели — оба свои первые матчи в ФНЛ сыграли 0-0 — но уровень у команд разный. Самарцы, даже несмотря на уход некоторых игроков основы, сильнее по составу. Зиньковский, Бурлак, Чернов, Гацкан, Фролов — эти и другие футболисты не затерялись бы и в клубах РПЛ, что уж говорить о лиге рангом ниже. Новый наставник «КС» Игорь Осинькин еще не знает, кто останется в коллективе к закрытию трансферного окна, но в любом случае выбор у него хороший и волжанам это только на руку.

Клуб из столицы в прошлом сезоне выступал в ПФЛ. Знакомых имен у него для любителей самого популярного вида спорта найти сложно. Не у всех даже есть фотографии на официальном сайте ФК. Возглавляет «Велес», созданный лишь в 2016 году, Алексей Стукалов — сын известного тренера Бориса Стукалова. Принимающая сторона, конечно, аутсайдер, но в любом случае бой они гостям смогут дать.

Букмекеры делают ставку на «Крылья». На них коэффициент сейчас — 1,93. На ничью — 3,44. На хозяев — 4.

Рассудит поединок бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. «КС» при нем играли 1 раз в ничью с «Шинником» 3-3 в 2017 году. Стартовый свисток матча «Велес» — «Крылья Советов» прозвучит 8 августа в 18-00 по самарскому времени (17-00 по московскому). «КП-Самара» будет следить за развитием событий.