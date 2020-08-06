Акрон – Шинник 8 августа 2020: прогноз на матч 2 тура ФНЛ

Это будет первая домашняя игра «Акрона» в ФНЛ, но пройдет она не в Тольятти или Жигулевске, а в Самаре. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Прогноз на матч 2 тура ФНЛ Акрон – Шинник 8 августа 2020 – 0:1.

ФНЛ набирает обороты. В эту субботу, 8 августа, стартует второй тур. В нем случится домашний дебют «Акрона» в лиге. Однако тольяттинский клуб проведет матч с «Шинником» в Самаре. Все из-за того, что в Тольятти нет подходящей инфраструктуры, а стадион в Жигулевске, где «Акрон» будет проводить домашние встречи, еще реконструируют. Поэтому матч решили сыграть на резервном для тольяттинцев стадионе – «Самара Арене». Поединок начнется в 16.00 по местному времени (15.00 по московскому).

«Акрон» - дебютант ФНЛ. Перед досрочным завершением прошлого сезона тольяттинская команда шла на первом месте в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ и поэтому получила возможность на повышение в классе. Дебют красно-черных в Футбольной национальной лиге случился в Воронеже. Однако местный «Факел» подпортил подопечным Дмитрия Емельянова праздник, обыграв «Акрон» 1:0.

Теперь молодому клубу предстоит испытание «Шинником». Ярославцы в пролом сезоне финишировали на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ и дошли до 1/4 финала Кубка России, где уступили «Уралу».

В первом матче этого сезона «Шинник» с минимальным счетом обыграл одного из лидеров лиги московское «Торпедо».

Букмекеры считают фаворитом встречи гостей. Коэффициент на их победу – 2.2 – 2.3. На победу «Акрона» дают 3.4 – 3.5. На ничью – 3.3 – 3.4.

«Шинник» выглядит предпочтительнее перед этим матчем. Во-первых, потому что ярославцы крепкий середняк ФНЛ. Во-вторых, оптимизм болельщикам команды внушает победа над «Торпедо».

Матч «Акрона» с «Факелом» показал разницу между ПФЛ и ФНЛ. Тольяттинцы моментами смотрелись неплохо, но в целом не показали ту игру, за счет которой они собираются обыгвать «Шинник». Да и «Самара Арену», на которой «Акрон» до этого ни разу не игра, вряд ли можно назвать домашним стадионом, несмотря на десант болельщиков из Тольятти и поддержку самарской аудитории. Однако красно-черные все еще могут удивить, оценивать уровень команды по одному матчу преждевременно.

Тем не менее, скорее всего, Шинник увезет из Самары три очка благодаря минимальной победе.