Онкология: легче предупредить, чем лечить

Всем известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Особенно это высказывание касается тех заболеваний, которые до недавнего времени считались приговором. Сегодня онкологи говорят, что если рак выявлен на ранее стадии, то в зависимости от локализации в 95% случаев возможно полное его излечение. Во многом это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

- Нацпроекту «Здравоохранение» и, в частности, программе борьбы с онкологическими заболеваниями в нашем регионе уделяется особое внимание, - говорит замминистра здравоохранения Самарской области Татьяна СОЧИНСКАЯ. - Это одно из главных направлений в нашей работе, нацеленных на предотвращение главной угрозы жизни населения нашей области и страны. Сегодня в регионе создана единая система раннего выявления рака и лечение его с использованием самых современных и высокотехнологичных методов диагностики. Укрепляется материально-техническая база (мы уже получили 122 единицы оборудования, в числе которых аппараты УЗИ, МРТ, фиброколоноскопы, фиброгастроскопы), бесперебойно идет обеспечение лекарственными препаратами. Отрадно отметить, что в ситуации подъема заболеваемости коронавирусом сокращения объема помощи онкологическим больным в регионе не отмечалось.

Особый акцент врачами ставится на раннее выявление рака, ведь за процентами в отчетах всегда стоят живые люди. В прошлом году выявлено более 16 000 новых случаев злокачественных новообразований у жителей нашего региона. Выявить на ранней стадии - значит спасти: ведь у врачей в таком случае появляется реальная возможность спасти жизнь человеку.

Большое внимание в регионе уделяется развитию Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которые позволяют сконцентрировать оказание медицинской помощи и обеспечить возможность пациентам пройти все скрининговые исследования в кратчайшие сроки и в одном месте. По данным статистики за 6 месяцев 2020 года, в тех районах, где функционируют эти центры, уже наметилась тенденция по снижению смертности. До конца года ЦАОПы будут открыты в Тольятти, Сызрани и Самаре на базе городской больницы №4.

Берегитесь ультрафиолета!

Онкологические заболевания в структуре общей смертности занимают 14 процентов, при этом опухоли наружной локализации на первом месте. В эту группу входят рак молочной железы, злокачественные новообразования кожи, рак щитовидной железы, шейки матки и некоторые другие.

- Рак кожи реже всего приводит к летальным исходам, но среди опухолей наружной локализации есть одна опасная его разновидность, это меланома, - уточняет главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист по онкологии Министерства здравоохранения Самарской области, д.м.н. Андрей ОРЛОВ. – Именно прямые солнечные лучи и ожоги являются провоцирующими факторами для развития столь грозного недуга. Наша главная задача – призвать жителей региона максимально ограничить пребывание на открытом солнце. Ведь смертность при меланоме даже при условии ее раннего выявления очень высока и достигает 80%. В последние годы мы у 90% наших пациентов выявляем меланому на первой и второй стадиях, но, увы, риск рецидивов и последующего метастазирования очень высок.

Врачи обращают внимание, что у каждого пациента есть возможность пройти обследование за счет средств фонда ОМС. Для этого нужно обратиться в свою поликлинику и пройти всеобщую диспансеризацию, в которую включены диагностические обследования, позволяющие выявить рак шейки матки, щитовидной железы и др. опухоли наружной локализации. В 2019 году благодаря диспансеризации и включенной в нее маммографии удалось выявить 1815 пациенток с раком молочной железы, у 76% из них заболевание находилось на 1-й и 2-й стадиях.

- Сегодня рак не так страшен, как о нем говорят, - говорит Андрей Орлов. – В 95% случаев в зависимости от локализации опухоли возможно полное излечение пациента. Главное условие – болезнь должна быть выявлена на ранней стадии.

Как не пропустить болезнь

- Кожа – это самый большой орган у человека, его площадь равна почти 2 квадратным метрам, и на этой площади, действительно, много чего происходит, - продолжает главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии Министерства здравоохранения Самарской области, д.м.н., профессор Ильдар ШАКУРОВ. - Кроме чесотки и микроспорий много бывает разных состояний, в том числе различных новообразований. И хотя врачи дерматовенерологи не имеют прямого отношения к федеральной программе, мы с первого дня реализации нацпроекта определили свой раздел профилактической и лечебно-диагностической работы. Мы проводим Дни меланомы, по поручению Минздрава анализируем амбулаторные карты больных, проверяем, не было ли допущено диагностических ошибок со стороны дерматовенерологов. Могу с ответственностью заявить, что ни одной ошибки выявлено не было.

В 2019 году дерматовенерологами было обследовано почти 5000 человек, проведено около 5000 операций - криодеструкций, термокоагуляций, лазерных удалений. В рамках программы «Живи без страха» через осмотры прошли порядка 800 человек, 150 из них были отправили в онкодиспансер, у 5 пациентов было подозрение на меланому.

Вопросы самообследования являются важными в диагностике онкологических заболеваний. Главный внештатный специалист по терапии Минздрава Самарской области, завкафедрой и клиникой факультетской терапии Клиник СамГМУ, д.м.н. Олег ФАТЕНКОВ обратился жителям области с призывом:

- Я прямо сейчас призываю посмотреть на себя в зеркало, провести осмотр своих родственников, и если есть хотя бы малейшее подозрение на опухолевые заболевания, обратиться к врачу. Участковый терапевт определит, куда дальше двигаться для дальнейшего лечения – в кожно-венерологический или онкологический диспансер. Промедления быть не должно.

ВАЖНО!

- Необходимо постоянно следить за собой и при любых изменениях пигментных и родимых пятен - их контуров, цвета, появлении кровоточивости - обратиться к врачу.

- Защищайтесь от солнечной радиации. Загорать в наши дни рекомендуется до 10 утра и после 16 часов дня. Обязательно используйте солнцезащитные кремы с фактором не меньше 15.

- Для профилактики онкозаболеваний важно отказаться от курения, не злоупотреблять алкоголем, а также избегать гиподинамии (дневная норма каждого человека – 10 000 шагов) и нерационального питания (особенно продуктов с большим количеством жиров).

- Регулярно проходите профосмотры и диспансеризацию. Если имеются хронические предраковые заболевания (язва желудка и 12-перстной кишки, хронические бронхиты, кожные заболевания), то стоит вылечить их или попытаться скопмпенсировать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году онкологами было выявлено:

- 2779 случаев злокачественных новообразований кожи, из них 286 –подтвержденные меланомы

- 1815 случаев рака молочной железы

- 376 случаев рака шейки матки

- 346 случаев злокачественных новообразований щитовидной железы.