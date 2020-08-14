«Спартак-2» — «Акрон» 16 августа 2020 года: прогноз на матч 4 тура ФНЛ

"Акрон" неплохо начал дебютный сезон в ФНЛ ФОТО: ФК "Акрон" Фото: СОЦСЕТИ

Прогноз на матч «Спартак-2» — «Акрон» — 1-1.

В рамках 4 тура ОЛИМП-ФНЛ тольяттинский «Акрон» отправляется в Москву, где в воскресенье 16 августа сыграет со «Спартаком-2». Игра пройдет на стадионе «Спартак». Фаворита в ней предсказать трудно.

Хозяева успешно начали. У них две победы и одна ничья. Хорошо смотрятся Игнатов и либериец Нимели. Есть у красно-белых и опытные ребята, например, известный самарской публике Тигиев. В целом, молодежь столичной команды смотрится здорова и парням из Автограда придется непросто. «Спартак» пока практически не пропускает.

«Акрон» не проигрывает два матча подряд. В прошлом туре они сумели вырвать ничью в тяжелой выездной встрече с «Торпедо». У Дмитрия Емельянова подобрался неплохой амбициозный коллектив с характером. Да, может ярких имен тут нет, но тот же Артур Газданов уже отличился дважды. При правильном подходе к делу, игроки клуба из автомобильной столицы с каждым разом будут становиться известнее.

Поединок должен получиться напряженным, и болельщики вправе ждать голов от своих любимцев. Специалисты отдают небольшое предпочтение хозяевам, но большинство букмекерских контор не делают ставки на матч. Мы же остановимся на том, что будет результативная ничья.

Игра начнется в 17-00 по самарскому времени в воскресенье 16 августа. Рассудит команды бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым из Саранска.