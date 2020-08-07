«Ждем с трепетом!» Как самарские кинотеатры готовятся к встрече со зрителями и когда уже можно посетить кино

В Самаре кинотеатры готовы открыться

Кажется, дождались! В Самаре после длительного перерыва открывают кинотеатры. Согласно постановлению губернатора Самарской области, они могут принимать гостей уже с 5 августа, главное выполнять требования Роспотребнадзора и определенные условия: заполнение зрительного зала не более чем на 30% при общем количестве зрителей не более 50. Кажется, немного - но пока кинотеатры рады и этому.

Вы уже чувствуете запах попкорна и волнение перед просмотром долгожданной премьеры? Это дня ждали не только киноманы, но и сами работники кинотеатров. Они готовились к открытию, как первоклассник к первому дню сентября. Какие сюрпризы придумали для любимых и долгожданных гостей кинотеатры Самарской области? Что сделано, чтобы не пустить в кинозал коронавирус, узнали корреспонденты samara.kp.ru.

Залы будут обрабатывать постоянно

«Художественный» готов запустить областную акцию

О своей готовности принять гостей уже заявил кинотеатр Художественный. Так для обеспечения санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в фойе установили электронный бесконтактный термометр для измерения температуры тела гостей.

- Перед началом смены обязательно измеряем температуру тела работников кинотеатра. Чтобы не допустить распространения заболевания, мы ограничены контакты между сотрудниками разных функциональных групп. В местах общего пользования организовали места обработки рук кожными антисептиками, появились антисептики и на рабочих местах сотрудников. Обеспечен запас одноразовых масок и перчаток. Будет обеспечиваться социальная дистанция при нахождении зрителей в зоне кассового обслуживания, в фойе, при входе в кинозалы, - рассказали в кинотеатре.

Билеты можно будет купить онлайн, а киносеансы будут расписаны с учетом интервала между ними не менее 30 минут. За это время помещение будут проветривать и убирать с применением дезинфицирующих средств.

При продаже билетов будут учитывать требования к социальной дистанции, а посетителям рекомендуют использовать гигиенические маски.

- 14 августа Агентство социокультурных технологий проведет Областную акцию «КиноSтарт», посвящённую возобновлению работы кинотеатров и кинозалов Самары и области. Зрителей ждёт развлекательная программа, а также показ новой семейной комедии «Дорогой папа». Это российская премьера 2019 года, - рассказали в кинотеатре.

Вход на этот киносеанс будет свободным, а вот количество мест ограничено. Акцию поддержали 15 кинотеатров и кинозалов области.

- кинотеатр «Юность» г.о. Отрадный;

- кинозал «Киномир» (МАУК ГДК) г.о. Кинель;

- кинозал «Центральный» (ЦКР) г.о. Кинель;

- кинозал «Мир» г.о. Октябрьск;

- кинозал ДК «Горизонт» г.о. Сызрань;

- кинозал ДК «Авангард» г.о. Сызрань;

- кинозал «Юбилейный» м.р. Безенчукский;

- кинозал «Кинотеатр Дворца культуры имени А.М. Горького» г.о. Чапаевск;

- кинозал «Клявлинский» м.р. Клявлинский;

- кинозал КТ «Нефтяник» м.р. Сергиевский;

а также кинозалы на базах автоклубов:

- автоклуб МБУ "Алексеевский РДК" м.р. Алексеевский;

- автоклуб МБУК ЦКД "Союз" м.р. Волжский;

- автоклуб МБУ "Управление культуры м.р. Похвистневский";

- автоклуб МУ "МКДЦ" м.р. Сызранский;

- автоклуб МАУК "МКДЦ" м.р Сергиевский.

«Киномакс» ждет гостей с 7 августа

После 4-х месячного перерыва ждет гостей и кинотеатр «Киномакс». В Самаре он вновь откроет двери с 7 августа.

- Гостей кинотеатра ждет много нового. Новые акции в кинобаре и выгодные ценовые предложения для посетителей и, конечно, долгожданные кинокартины, - рассказала менеджер по рекламе и маркетингу филиал АO «Киномакс» в Самаре Галина Чалдышкина.

Для безопасности гостей в кинотеатре «Киномакс» еще в феврале-марте предприняли все необходимые меры: сотрудники проходили ежедневную проверку состояния здоровья, работали в перчатках и масках. В кинотеатре проводилась регулярная дезинфекция не только служебных помещений, но и поверхностей общего пользования в холле. На территории кинотеатра были размещены антисептические средства в свободном доступе для гостей.

Пускать всех будут с соблюдением социальной дистанции

- Теперь предприняты дополнительные меры: увеличен перерыв между сеансами для более тщательной обработки кинозалов, обновлена разметка социальной дистанции, введена термометрия для гостей. И, конечно, купить билет и продукцию кинобара можно бесконтактным способом с помощью онлайн сервисов Киномакс, - отметила Галина.

Как и прежде, на сеанс нельзя будет купить несколько мест рядом и администрация кинотеатра, настоятельно рекомендует посетителей соблюдать социальную дистанцию не только в холле, но и в кинозале.

Кстати, киносеансы в «Киномаксе» теперь начинаются с 12.00 дня, а не с 10 утра, как раньше. Все для того чтобы успеть тщательно продезинфицировать все контактные поверхности каждого кресла в кинозале.

Закрытыми пока остается кинозал IMAX, его открытие запланировано на сентябрь, когда в прокат выйдут фильмы в формате IMAX – это долгожданные премьеры «Мулан» и «Довод».

Кинотеатры «Zoom Cinema» откроет двери 8 августа

- Ждем гостей уже в эту субботу! Мы полностью соответствуем всем требованиям Роспотребназдора. К открытию готово всё. Ждем, считаем часы и очень хотим видеть наших зрителей. И мы соскучились по ним, и они по нам соскучились, это видно по нашим коллегам, что открылись раньше, чем мы, это Пенза и Курск, - рассказали в кинотеатре.

Расписание киносеансов в «Zoom Cinema» скоро появится на сайте.

- Никакого повышения цен у нас не будет, все наши скидки и акции, что так любят посетители нашего кинотеатра, останутся. Наполняемость зала будет в соответствии с предписания Роспотребнадзора. У нас на сайте подробно написано, какие меры по безопасности мы уже применяем, они все известны. Плюс у нас будет непрерывная очистка воздуха. Увеличены перерывы между фильмами, чтобы проводить дезинфекцию залов.

Залы будут заполнены на 30% не менее

Кинотеатр «AMBAR CINEMA» готовится к открытию

Первый киносеанс в кинотеатре «AMBAR CINEMA» также пройдет уже 7 августа во второй половине дня. Как рассказали Администрация ТК «Амбар» и представители одноименного кинотеатра, обработку помещений и поверхностей планируется проводить после каждого сеанса, а уборка в зоне ожидания каждые 30 минут. Весь персонал обеспечен масками и перчатками, и перед началом рабочего дня каждому из них измеряют температуру.

- Посетителей будут рассаживать через 2-3 кресла друг от друга. При этом работать будет 9 залов из 10, - рассказали сотрудники кинотеатра. - На стоимости билетов продолжительная приостановка работы никак не отразилась. Цена по-прежнему от 130 рублей до 550 рублей за диван на двоих.

«Мягкий кинотеатр» в ТРК «Гудок» и «МегаСити» - готовы!

Ждут киноманов и на территории «Мягкого кинотеатра» в ТРК «Гудок» и в кино «МегаСити». Они также начинают свои работу уже с 7 августа. Подробности о киносеансах можно будет узнать на сайте. Будут работать все семь кинозалов. Здесь помещения кинотеатра планируется дезинфицировать каждые 1,5-2 часа, а кинозалах рассадка ориентирована на соблюдение социальной дистанции в 1,5 метров.

Кинотеатр Вертикаль начнет работу с 13 августа

В кинотеатре Вертикаль также завершают все необходимые приготовления, там зрителей будут рады принять с 13 августа.

- Сейчас мы усиленно готовимся к открытию, чтобы зрителям было комфортно и безопасно! У нас работает 5 небольших и уютных залов вместимостью от 51 чел до 84, с учетом ограничений по заполняемости (не более чем на 30%), максимальное количество человек на одном сеансе будет от 15 до 25, - рассказали в кинотеатре. - Обеспечение максимальных мер безопасности гостей – для нас главная задача! Поэтому между сеансами будем проводить санитарную обработку помещений. На кассе - антисептик и масочный режим, а перчатки будем выдавать бесплатно при покупке попкорна и чипсов. В залах рассадка по дистанции.

Расписание показов тоже почти готово.

- Делаем все, чтобы была возможность заранее приобрести билет он-лайн, а также возможность посмотреть и забронировать свободные места. Показывать будем фильмы, прокат которых был прерван из-за ограничений («Тролли. Мировой тур», «Отдай свою душу»), так и премьеры: «Лесси». «Возвращение домой», «Мой шпион», «Секрет», «Атакан. Кровавая легенда», «Думай как собака», «Киллер по вызову», «Красотка в ударе», «Побег из Претории», «Форпост».

Возобновятся и спец показы по проекту «TheatreHD» и скорее всего они будут не 2 дня в неделю, как раньше, а 4 дня, сейчас, при закрытых театрах это более чем актуально.

Тольяттинский кинотеатр Космос

Кинотеатр Космос в Тольятти также начнет работу с 13 августа.

- У нас работает 3 уютных зала вместимостью 150 чел, с учетом ограничений по заполняемости, максимальное количество человек на одном сеансе будет не более 45, - рассказали в кинотеатре.

Здесь также делаю все, чтобы обеспечить максимальные меры безопасности гостей санитарная обработка помещений между сеансами. На кассе - антисептик и масочный режим, перчатки при покупке попкорна и чипсов.