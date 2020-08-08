«Был взрыв, без жилья остались многодетные семьи»: в Самаре страшный пожар охватил 10 жилых домов

Жилые дома теперь предстоит долго ремонтировать ФОТО: Илья Круговой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Опасные условия для пожарных

Утром 8 августа в поселке Запанском в Железнодорожном районе Самары произошел страшный пожар. Примерно в 4:50 возгорание на территории дома № 23 по улице Железноводской. Из-за порывистого ветра огонь пошел по крышам и охватил сразу 10 жилых строений.

— Сначала горел дом и надворные постройки на общей площади 250 кв. м. В 6-17 уже горели 10 частных домов и надворных построек на общей площади 1300 кв.м., — рассказывают в ГУ МЧС по региону.

На месте событий создали три боевых участка. В 8-46 на всех объявили локализацию. В ликвидации пламени участвуют 143 человека и 53 единицы техники, среди которых — пожарный поезд. Условия страшные.

С места происшествия изъяли несколько газовых баллонов Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

— Во время тушения пожара произошел взрыв газового баллона, который перелетел через несколько домов и и образовался еще один очаг пожара пожарно-спасательные подразделения работали в сложных условиях с угрозой для жизни, вытащили с места пожара 32 баллона, — делятся спасатели.

Нужна помощь!

Предварительная причина масштабного возгорания уже известна. Как говорят местные жители, в доме № 23 по Железноводской замкнула электропроводка, а потом рванули баллоны. Специалисты эту версию подтверждают.

К счастью, никто не пострадал ФОТО: Илья Круговой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители уже бьют тревогу. Многие из них лишились крыши над головой.

— Сгорели 10 домов, без жилья остались многодетные семьи и семьи с грудными детьми! Мы организовываем максимальный сбор денег пострадавшим. Просим о помощи по возможности, — делится в социальных сетях самарчанка Алена Жиркина.

Алена также оставила контакты, по которым можно оказать помощь: 89084196476 — Елена Ивановна Яндулова и 89370631543 — Елена Владимировна Маслова.

В школе жить хотят не все

В администрации города сообщают, что на улице Мостовой, 12 в школе № 134 развернут пункт временного размещения жителей домов, пострадавших от пожара. Пока там разместили двоих, еще пять находятся на стадии принятия решения. Всего в домах, которые охватил пожар, прописаны 46 человек.

— Сейчас ТОС и администрация работают на месте. Кого-то уже местные расселяют на время в своих пустующих домах. У кого-то родственники есть, — объясняет корреспонденту «КП-Самара» местный житель Илья Круговой.

По словам Ильи, пожарные все еще продолжают работать на месте:

Жители до сих пор не могу поверить в случившееся ФОТО: Илья Круговой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Тянут воду откуда только можно. Подвозят в бойлерах из-за слабого напора. Движение через поселок перекрыто.

Как информируют в ГУ МВД России по региону, сотрудники полиции обеспечивают беспрепятственный подъезд специального автотранспорта, а также охрану общественного порядка и имущества граждан.

Ликвидация пламени продолжается. По факту ЧП проводится проверка. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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На месте страшного пожара в Запанском в Самаре работают сотрудники МЧС, погорельцев готовы разместить в школе (подробности)