«Велес» — «Крылья Советов», 8 августа 2020 года: онлайн-трансляция, важные моменты матча 2 тура ФНЛ

Игра пройдет на стадионе "Авангард" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

8 августа в 18-00 на стадионе «Авангард» в Домодедово московский «Велес» принимает «Крылья Советов» в рамках 2 тура ОЛИМП-ФНЛ. Обе команды сыграли свои первые матчи в нулевую ничью и собираются пополнить голевой баланс, а также одержать первую победу.

Прямую видео-трансляцию игры «Велес» — «Крылья Советов» 8 августа 2020 год покажут в «Яндекс.Эфире». Также за главными событиями поединка можно наблюдать на сайте «КП-Самара». Мы расскажем про все главные моменты встречи, которая обещает стать интересной.

Эти соперники сойдутся друг с другом впервые в истории. «Велес» прибыл в ФНЛ из ПФЛ, а «Крылья» опустились сюда из РПЛ. Самарцы — фаворит, у них более сильный состав, даже несмотря на уход части основных игроков. У москвичей знакомых фамилий практически нет. Но, в любом случае, сюрпризов исключать нельзя.

Букмекеры также делают ставку на «КС». На них коэффициент сейчас — 1,93. На ничью — 3,44. На хозяев — 4.

Судить команды будет бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Волжане при нем играли 1 раз вничью с «Шинником» 3-3 в 2017 году. Стартовый свисток матча «Велес» — «Крылья Советов» прозвучит 8 августа в 18-00 по самарскому времени (17-00 по московскому). «Комсомола» будет следить за развитием событий.