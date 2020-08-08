Двое полицейских из Самары спасли жителя Москвы с инсультом, который оказался заперт в частном доме

Отличившиеся полицейские обещают и дальше добросовестно нести службу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Беда на другом конце города

Отзывчивость двух сотрудников ОГИБДД из Самары Сергея Иванова и Максима Афиногенова помогла спасти жизнь жителю Москвы. О героическом поступке силовиков стало известно лишь на днях, когда родственница пострадавшего написала благодарственное письмо на имя начальника ГУ МВД РФ по региону Александра Винникова.

Все случилось еще 7 июля. Утром двое полицейских спокойно несли службу на посту ДПС, когда к ним подбежала взволнованная местная жительница.

— Она ехала на своей машине от Крутых Ключей, остановилась и направилась к нам, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Максим. — Просила о помощи, сказала, что брату ее мужа стало плохо.

Пострадавший — мужчина чуть больше 40 лет, приехавший из столицы на берега Волги в командировку — находился в Куйбышевском районе, на улице Уральской в одном из частных домов. Если отталкиваться от места жительства его родственницы, то это другой конец города.

— У него случился инсульт. Несмотря на критическое состояние он смог сообщить свое приблизительное местонахождение. Я не знала точного адреса, была взволнована, к этому прибавился страх, что из-за плотного потока машин быстро доехать до места не удастся. Увидела сотрудников полиции на трассе и решила обратиться к ним, — вспоминает сама женщина.

Остановился у знакомых и заболел

Стражи порядка откликнулись. Не медля ни секунды они посадили даму в служебный автомобиль и помчались искать потерпевшего.

— Он оказался заперт в частном доме. Дело в том, что мужчина остановился у своих знакомых, а они ушли на работу, — говорит Афиногенов. — Пока ехали, удалось установить точное местонахождение этого человека. Когда мы приехали, нас уже встречала соседка.

К счастью, потерпевшему удалось помочь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

— Благодаря Сергею Иванову и Максиму Афиногенову помощь вовремя подоспела к моему родственнику. Позже врачи подтвердили, что это был инсульт. Спасибо сотрудникам полиции! Я считают, что именно такие люди заслуживают уважения! Очень рада, что можно рассчитывать на них в трудную минуту! — не скрывает восторга в своем письме близкая спасенного.

Поступок Максима и Сергея не остался незамеченным. На собрании личного состава полка ДПС им передали слова автора послания, а также объявили благодарность. Сами они в свою очередь пообещали и дальше добросовестно нести службу и помогать людям.