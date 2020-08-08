Это сенсация! «Велес» уверенно обыграл самарские «Крылья Советов» во 2 туре ФНЛ

В активе "КС" после двух туров всего одно очко Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Никто не ждал сюрпризов от матча 2 тура ОЛИМП-ФНЛ между московским «Велесом» и самарскими «Крыльями Советов». В игре, проходившей на стадионе «Авангард» в Домодедово гости были явным фаворитом. Они вылетели из РПЛ, соперник, наоборот, зашел в лигу из ПФЛ. Но случилась сенсация.

С первых минут волжане больше владели мячом, много атаковали, но до удара дело доходило редко. Хозяева не тушевались, огрызались и прессинговали. И это быстро дало плоды. На 9 минуте голкипер «КС» Евгений Фролов неуверенно вынес мяч от ворот, его подхватил Павел Котов на левой бровке, чуть сместился в центр и красиво пробил в дальнюю девятку — 1-0.

Подопечные Игоря Осинькина явно не ожидали такого развития событий и пошли вперед. Самый реальный шанс сравнять счет был у Антон Зиньковского, но он пробил головой в перекладину. Опасно пробивал Ежов, прорывался к воротам Сарвелли, однако отыграться не получалось. К перерыву счет не изменился.

На первой минуте второго тайма «КС» ждал еще один неприятный сюрприз. «Велес»убежал в быструю контратаку, и Артем Максименко увеличил отрыв своей команды — 2-0.

На 62 минуте положение гостей стало чуть ли не критическим. Александр Гацкан получил вторую желтую карточку, последовавшую за ней красную, и покинул поле. Спустя 4 минуты столичные футболисты этим воспользовались. Котов воспользовался очередным подарком — на этот раз в штрафной мяч ему скинул Зеффан — и пробил в правый угол — 3-0.

Вскоре счет мог стать и вовсе неприличным, но «Крылья» спасла штанга. На 79 минуте зелено-бело-синие все-таки забили, Сергей Божин замкнул навес Горшкова со штрафного, но судья Алексей Амелин взятие ворот отменил из-за оффсайда.

На 82 минут «Крылья» во второй раз отправили мяч в сетку. В этот раз чисто. Появившийся на поле во втором тайме самарец Егор Голенков забил свой первый гол за главную команду «КС», выйдя один на один с Городовым после передачи Кабутова. 1-3.

«Крылья» успели провести еще пару опасных атак, а в итоге потеряли второго важного игрока. За грубую игру и второе предупреждение удалили защитника Чернова, который забрал капитанскую повязку у Гацкана.

Поединок так и закончился 3-1. Результат точно останется самым неожиданным в этом туре. Исправиться «Крылья Советов» могут уже в ближайшую среду. 12 августа на «Самара Арене» они примут «СКА-Хабаровск».