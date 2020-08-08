"Ростов" одержал важную победу в первом круге Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Тинькофф Российская Премьер-лига вернулась. Своей первый матч несколько минут завершили "Тамбов" и "Ростов". Игра состоялась на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске и получилась достаточно боевой.

У номинальных хозяев вышли на поле новички - Рыжиков, Панченко, Чичерин... У Валерия Карпина появились все знакомые лица. Игра получилась весьма равной и не самой зрелищной.

Первый и единственный гол во встрече был забит на 21-й минуте. Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев откликнулся на точную подачу Ивелина Попова с края штрафной. Удар Павла головой у Сергей Рыжикова отразить не получилось.

Казалось бы, что "Тамбов" попытается взять свое, но до конца первой половины у них получалось мало. А во втором тайме ростовчане и вовсе взяли игру под свой контроль. Казалось бы быстрые контратаки тамбовчан заканчивались в середине поля, благодаря грамотной игры защиты желто-синих.

Среди интересных событий стал дебют за "Ростов" японского форварда Кенто Хашимото. Он заменил Шомуродова, но не успел показать чего-то выдающегося.

Отметим, что встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Нареканий к судьям не было.

В следующем туре и "Ростов" и "Тамбов" ждут серьезные испытания. Последние поедут в гости к ЦСКА, который сегодня уверенно одолел "Химки". Триумфаторам же предстоит поединок с чемпионом РПЛ - "Зенитом".