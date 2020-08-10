Почему сызранцам в августе придется оплатить две квитанции за горячую воду, и куда подавать показания приборов учета ГВС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С декабря 2019 года жителям юго-запада Сызрани услуги по отоплению предоставляет ПАО «Т Плюс», а с 1 июля 2020 года энергокомпания взяла на себя обязательства и по обеспечению сызранцев горячим водоснабжением. Ранее горячую воду горожанам поставляло МУП «ЖЭС». Теперь около 30 000 потребителей получают эти услуги без посредников. А значит, оплата горожан за услуги отопления и горячего водоснабжения, точно дойдет до энергокомпании.

В связи с переменами у сызранцев накопились вопросы, на самые популярные из них накануне подробно ответил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов. Оказалось, что для уточнения почти всех нюансов совсем не обязательно приходить в офис компании. Эти вопросы можно решить, не выходя из дома.

Один самых популярных вопросов: почему в этом месяце пришли сразу две платежки за горячее водоснабжение? Как пояснил Юрий Рябов, такая ситуация сложилась разово, и оплатить необходимо обе квитанции.

- С 1 июля тепловые сети и ЦТП юго-западной части Сызрани перешли в обслуживание ПАО «Т Плюс». Клиентам выставлена первая квитанция со строчкой «Горячее водоснабжение» от энергокомпании. Вместе с тем сызранцы получили квитанции от МУП «ЖЭС». Дело в том, что клиентам, которые передавали показания приборов учета, муниципальное предприятие выставляло платежные документы на месяц позже. Соответственно от МУП «ЖЭС» пришли квитанции за июнь, а от «Т Плюс» - за июль. Только в этом месяце необходимо оплатить оба документа, - отметил Юрий Рябов.

В будущем сызранцы будут получать одну квитанцию от ПАО «Т Плюс», в которой будет счет и за горячую воду, и за отопление.

- В нашу квитанцию за отопление добавилась строка «Горячее водоснабжение», а из следующих квитанций МУП «ЖЭС» эта строчка исчезнет. Правда, так произойдет лишь у тех клиентов, что не имеют долгов. У должников перед МУП «ЖЭС» за горячее водоснабжение строчка в квитанции исчезнет после погашения долга.

В связи с переменами многие сызранцы задались вопросом, нужно ли повторно подавать показания проборов учета горячей воды в ПАО «Т Плюс».

- Необходимости такой сейчас нет. Мы все необходимые данные получили от МУП «ЖЭС», в том числе, показания приборов учета. Данные по лицевым счетам были у нас и ранее, по ним мы выставляли квитанцию по отоплению. Сейчас потребителям важнее проверить данные приборов учета в квитанции по начальным и конечным показаниям. Если будут какие-то несоответствия, то можно обратиться к нам, в том числе по удаленным каналам: через сайт или электронную почту.

Тем, кто не успел подать показания счетчиков в прошлом месяце, переживать не стоит.

- Мы рассчитали таких клиентов по нормативу, им достаточно до 25 августа сдать свои текущие показания. Затем мы сделаем перерасчет сразу за два месяца: июль и август.

Беспокоиться не следует и тем, у кого закончился срок эксплуатации прибора учета. Поверку можно немного отложить.

- Согласно постановлению Правительства РФ, срок поверки приборов учета из-за пандемии продлен до 1 января 2021 года. До этого периода они действуют. Соответственно, необходимости срочно обращаться по этому поводу нет. Лучше это сделать чуть позже. До конца года еще достаточно времени у всех.

Еще один важный вопрос, что волновал сызранцев: почему представителям юридических лиц вновь приходят уведомления о том, что им нужно предоставить документы на заключение договора?

- Мы уведомляли своих клиентов о том, что им необходимо предоставить документы касательно приборов учета, что у них установлены по горячему водоснабжению. Вся остальная информация у нас есть. Кстати, передать сведения о приборах учета юридические лица также могут через удаленные каналы: через сайт или по электронной почте. Мы все документы примем, обработаем и учтем при расчете, - уверил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Для тех, у кого еще остались вопросы, работают телефоны контакт-центра: 8 (800) 700-10-32 (для физлиц) и 8 (800) 600-03-90 (для юрлиц).

Справка «КП»:

Как подать показания счетчиков, не выходя из дома:

- в личном кабинете сайта «Квартплата 24»;

- на сайте https://samara.esplus.ru/ (форма без регистрации);

- по электронной почте ipugvs-syz@esplus.ru;

- через специальные ящики, установленные на жилых домах.

Ящики для приема показаний индивидуальных приборов учета ГВС располагаются по нескольким адресам:

- пр. 50 лет Октября, 54 (на торце дома);

– пр. 50 лет Октября, 2А (со стороны подъездов);

- ул. Лазо, 25 (со стороны подъездов);

- ул. Ломоносова, 2 (со стороны подъездов).

Как юридическим лицам подать показания счетчиков ГВС:

- в офисе обслуживания клиентов;

- на сайте https://samara.esplus.ru/ (по номеру договора или ИНН);

- по электронной почте ipugvs-syz@esplus.ru;

- с помощью системы электронного документооборота (ЭДО).