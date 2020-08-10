«Это же не Ефремов, вдруг его не накажут?»: самарский гаишник устроил ДТП, в котором погибли родители троих детей

Последний ребенок появился в семье Кузнецовых лишь в июне этого года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Они просто стояли на повороте»

В обстоятельствах жуткой трагедии разбираются следователи. Вечером 7 августа, в минувшую пятницу, на 54 километре трассы «Самара — Большая Черниговка» 25-летний сотрудник отдела ГИБДД Волжского района Сергей М. устроил ДТП, в результате которого погибла семейная пара — Сергей и Любовь Кузнецовы. Трое их маленьких детей, которым нет и трех лет, угодили в больницу.

— Они ехали к друзьям, отдохнуть. Просто стояли на повороте, пропускали фуру. Сзади в правую часть въехал «Датсун», их откинуло под грузовик. Узнал об этом часов в 12 ночи, сразу поехал из Бугульмы туда. Сережа умер на месте, я искал Любашу и детей, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Александр Жердов.

К сожалению, его сестре медики помочь так и не смогли, она скончалась. Малыши получили серьезные травмы, но прогнозы положительные.

— У Ксюши сильный порез, 14-16 швов. У Юленьки — самой маленькой, родилась два месяца назад — сотрясения. У Алешеньки, ему два годика, трещина на правой ножке с левой стороны и перелом тазобедренной кости. Но они смогут поправиться, — продолжает Александр. — Конечно, деток мы не бросим. Заберем, будем воспитывать и беречь.

Эта машина уже попадала в ДТП

«Хендэ Солярис», на котором передвигались Кузнецовы, оформлен на Любовь. Собственно, большую часть пути она и находилась за рулем, ведь ее мужа лишили в октябре 2019 года прав:

От машины практически ничего не осталось ФОТО: СУ СК России по Самарской области

— Сережа сел за руль уже за городом, когда они почти приехали. Видимо, Люба устала и передала управление ему.

По словам Жердова, эта иномарка уже попадала в неприятные дорожные ситуации:

— Наша семья покупала ей эту машину. Она была после ДТП, перевертыш. Я лично забирал ее от Самары в Бугульму, все отремонтировали.

Наш собеседник добавляет, что вместе Сергей и Любовь были 7 лет. 5 августа они отмечали четвертую годовщину свадьбы. Женщина в последнее время находилась в декрете, но до этого работала юрисконсультом в фирме, а еще помогала православному приходу. Ее муж трудился в автосервисе, а недавно устроился на завод.

Ни с кем из семьи Кузнецовых Сергей М. на связь пока не выходил. Информация о нем — отрывочная:

— Говорили, что полицейский был пьян, ехал с женой. Потом он опомнился и исчез после больницы, но затем сам пришел в полицию, его задержали. Вроде как сейчас он сидит. С нами на связь не выходил, но я слышал, что это хотел сделать его отец.

Отпуск не поможет уйти от ответственности

Сейчас Сергей М. действительно находится в СИЗО. По части 5 статьи 264 УК РФ — Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц — в СУ СК региона уже возбуждено уголовное дело.

Судя по всему, молодому человеку придется завязать со службой. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, начальник ведомства Александр Винников назначил проведение служебной проверки, по итогам которой гаишника уволят. Не поможет, вероятно, даже тот факт, что он на момент аварии находился в отпуске.

Сегодня же, 10 августа, в Волжском районном суде фигуранту будут избирать меру пресечения. Не исключено, что он останется под арестом на еще более длительный срок.

ДТП произошло вечером на трассе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

За этой историей пристально следит общественность. Люди переживают, что из-за своих связей виновник может избежать ответственности или понести ее не в полной мере. «Это же не Ефремов, спустят все на тормозах», - переживают самарцы. Родственник Сергея Кузнецова Андрей Лебедев даже направил обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять дело на личный контроль.

Простятся с Сергеем и Любовью завтра. Оказать помощь и поддержку их близким, которые оказались в страшной ситуации, можно по телефону 89375734251 (Нина Александровна Жердова, мама Любови).

Расследование продолжается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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