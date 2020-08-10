«Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск» 12 августа 2020 года: прогноз на матч 3 тура ФНЛ

Пока единственный гол "КС" в этом сезоне ФНЛ забил Егор Голенков Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск» — 4-2.

Олимп-ФНЛ набирает обороты, и уже 12 августа один из фаворитов турнира — самарские «Крылья Советов» — принимает на своем поле «СКА-Хабаровск» в рамках третьего тура. Армейцы, на удивление, выше в таблице, и предсказать фаворита в этой игре весьма сложно.

«Крылья» после двух туров набрали всего одно очко и забили столько же мячей. Их поражение от «Велеса», поднявшегося из ПФЛ, стало настоящей сенсацией. Кроме того, самарцы лишились в той встрече игроков основы — красные карточки получили Александр Гацкан и Никита Чернов. Тем не менее волжане — фавориты предстоящего матча. После такой пощечины они просто обязаны перед своей публикой показать яркий футбол.

У «СКА» в активе 3 балла. Подопечные Алексея Поддубского победили «Аланию» со счетом 4-2 и минимально уступили «Текстильщику». В клубе нет каких-то больших звезд, но в целом коллектив слаженный и даст бой любому сопернику. В воротах есть Обухов, который принадлежит «Зениту». В нападении многим знаком Базелюк, начинавший карьеру в ЦСКА. В полузащите хорош Квеквескири. Легко зелено-бело-синим точно не будет.

Букмекеры ставят на хозяев. Коэффициент на их победу — 1,79. На гостей — 4,6. На ничейный исход — 3,54.

Игру рассудит бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа. Стартовый свисток на «Самара Арене» прозвучит 12 августа в 19-00 по самарскому времени. «Комсомолка» будет следить за ходом матча.