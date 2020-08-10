Торпедо – Акрон 12 августа 2020: прогноз на матч 3 тура ФНЛ

Старт сезона у «Торпедо» не задался – поражение и ничья. Фото: ФК «Торпедо» (Москва).

Прогноз на матч 3 тура ФНЛ Торпедо – Акрон 12 августа 2020 – 1:1.

В среду, 12 августа, в Москве пройдет матч третьего тура ФНЛ между «Торпедо» и дебютантом лиги тольяттинским «Акроном». Встреча состоится в спортивном городке спорткомплекса «Лужники» - из-за реконструкции стадиона «автозаводцы» на время покинули Восточную улицу.

В прошлом сезоне «Торпедо» претендовало на выход в РПЛ, но из-за коронавируса сезон Футбольной национальной лиги завершили досрочно и команда Сергея Игнашевича оказалась только четвертой.

Старт этого сезона у «автозаводцев» не задался. Болельщики ждали большего, чем домашнее поражение от «Шинника» и гостевая ничья со «Спартаком-2». В итоге после двух туров «Торпедо» с одним очком идет на 18-ом месте.

Первую победу в этом сезоне подопечные Игнашевича попытаются добыть в матче с дебютантом ФНЛ тольяттинским «Акроном». В двух турах красно-черные набрали три очка. После неудачного выезда в Воронеж, где «Акрон» уступил «Факелу» 0:1, тольяттинцы смогли обыграть крепкий «Шинник». Встреча проходила на «Самара Арене» (домашний стадион «Акрона» «Кристалл» в Жигулевске еще реконструируют к ФНЛ) и завершилась со счетом 2:1. В целом дебютант смотрелся очень хорошо и заслуженно взял три очка.

Явный фаворит встречи – хозяева. На победу «Торпедо» букмекеры дают 1.6 – 1.7. Коэффициент на ничью 3.8, а на победу «Акрона» аж около 5.3. Однако списывать тольяттинцев со счетов я бы не стал. Команда показывает, что готова бороться, и в Москве даст «Торпедо» бой. Другой вопрос – хватит ли у «Акрона» силенок противостоять команде Игнашевича и смогут ли «автозаводцы» наконец прийти в себя после не самого вразумительного старта.

Предугадать исход встречи очень сложно, но я все-таки поставлю на ничью. Причем забьют обе команды.