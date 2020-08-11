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«Дети сгорели, мама хотела их спасти»: жуткие подробности страшного пожара на даче под Самарой

В результате возгорания погибли четыре человека, по словам очевидцев, на месте трагедии слышались взрывы
Михаил ГорюновМихаил ГорюновМихаилГорюнов
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От жилья практически ничего не осталось

От жилья практически ничего не осталось

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

«Она накрыла их своим телом»

— Хорошие, добрые люди. Общались с другими многодетными соседями. Это, конечно, страшная трагедия, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Инна Иванова (личные данные изменены). Она сейчас живет в дачном массиве «Южные сады» в селе Воскресенка, где в ночь с 10 на 11 августа в жутком пожаре погибли 4 человека — женщина и трое ее детей.

Возгорание началось немногим после двенадцати. В 00:17, когда сообщение поступило в МЧС, кругом уже полыхало. Неравнодушные дачники пытались помочь своими силами.

— Управляющий сказал, что сначала загорелась проводка, потом раздался взрыв баллона, — продолжает Инна. — Мама с детьми спала на втором этаже, она накрыла их своим телом, так их и нашли.

По словам нашей собеседницы, пожарные приехали быстро, но с проблемами. У них категорически не хватало воды.

Проблемы с водой

— Тушить помогали соседи. Затем воду все-таки подключили, — говорит женщина. — Они уже приезжали так недавно, когда лес горел. Тоже без воды и на старой машине. Мы думали, что она развалится.

Рядом с СДТ есть озеро, но от места событий оно оказалось весьма далеко. Провести пожарные рукава оттуда не представлялось возможным:

На месте происшествия работали следователи

На месте происшествия работали следователи

— Не знаю, почему возникли сложности. Но, может, потому, что подача воды для полива у нас в среду, субботу и воскресенье. В этот раз пришлось ждать, пока управляющий дал пожарным резерв.

Как говорят очевидцы, существовал риск распространения огня на соседние постройки, но этого удалось избежать. В целом же зрелище было не для слабонервных. Ликвидировали пламя специалисты только в 4:38. К сожалению, не обошлось без жертв.

— Мама до сих пор переживает. Их дочка, которой 9 лет, дружила с нашей племянницей. Мы ей не хотим об этом говорить, будет сильно переживать, — делится Иванова. — Это беда, детки хорошие, семья хорошая. Накануне у них праздник был, скорее всего, день рождения, много шариков...

Шокированный муж в больнице

Среди жертв — 37-летняя мама, а также трое ее детей: 4-летний мальчик и две сестренки — 9 и 4 лет. 39-летний глава семейства чудом выжил. В шокированном состоянии его отправили в больницу, с мужчиной сейчас работают специалисты.

По адресу ЧП с самого раннего утра работали полицейские и следователи. Первые перекрыли движение, вторые проводили осмотр. Ситуация уже рассматривается в рамках уголовного дела.

— Следственным отделом по Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.

Сейчас расследование продолжается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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чп