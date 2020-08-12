«Пятнадцатый год второгодники»: в Самаре в День строителя необычно презентовали новую школу

Ученики Татьяне Ивановне достались непростые. Но педагог от бога справляется. Фото: Руслан ЗУБКО

«Не учительница, а мечта»

В Самаре устроили необычную презентацию новой школы. Учебное заведение в Новой Самаре должно появиться уже в 2021 году, ждут его жители несколько лет. Молодые мамы и папы микрорайона даже записывали обращение к президенту страны Владимиру Путину, а микрорайон не раз посещала глава города Елена Лапушкина., которая обещала: школа будет, застройщику для этого дадут все возможности. В общем, так и получилось. В 2020 году под школу выделили площадку, началось строительство. Сегодня уже готовы стены, проложены инженерные системы. Осталось еще немного и ребята смогут сесть за парты. Это произойдет 1 сентября 2021 года. А в День строителя на Последней миле стадиона Самара Арена об этом ожидании с юмором рассказал застройщик – ГК «Финстрой». Зрители интерактивное представление оценили.

Главной героиней шоу стала преподаватель Татьяна Ивановна Ларина, женщина мечта: 47 лет, образована, хороша собой, не замужем. Но самое главное – у нее есть квартира в «Новой Самаре». И она буквально ночи не спит, мечтает, когда же откроется новая школа. Ведь преподавать – ее призвание.

Татьяна Ивановна Ларина — учитель-универсал и чудо-женщина. Фото: Руслан ЗУБКО

- Я учитель литературы, русского языка, физкультуры, трудов, географии, математики – чего угодно! – скромно сообщила Татьяна Ивановна журналистам. И тут же пожаловалась как ей, преподавателю от бога, с учениками не везет.

- Пятнадцатый год второгодники, уже не знаю, что с ними и делать. Но в новой школе, в нашей замечательной школе «Новой Самары» они должны, наконец, выучиться, понимаете? Да кто же не выучится в таких условиях – им тут интерактивные доски, и спортзал… Кстати, видели, как мы спортом с ними занимаемся? Не видели? Мы вам попозже покажем, - охотно рассказывает учитель-универсал.

В репетиции открытия новой школы приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Фото: Руслан ЗУБКО

«Открытие отрепетировали. Пора и за парты»

Во время празднования Дня строителя Татьяна Ивановна и ее ученики немного пофантазировали и представили, как же хорошо им будет учиться в будущей школе. Начали, конечно, с открытия. Почему бы и нет, ведь в «Новой Самаре» возможно все. Красную ленточку перерезала глава Самары Елена Лапушкина.

- К торжественному открытию школы жилого комплекса «Новая Самара» готовсь! – возвестила Ларина. И под аплодисменты зрителей открытие состоялось.

Сразу после первого звонка начались занятия. Но в необычной школе и уроки необычные. На них «детки» узнали много полезного.

В новой школе все будут учиться только на «отлично»! Фото: Руслан ЗУБКО

- Мы сегодня проводим открытые уроки. Замечательный урок географии – потому что все должны знать, где располагается жилой микрорайон «Новая Самара». Математика – потому что это вам не «трали-вали» – каждый ученик должен знать, что такое процент по ипотеке. Вообще, на подкорке должно отпечататься, у нас самый низкий процент, понимаете – всего 0,5%. А жить-то как хорошо – красиво, уютно, - рассказывала учительница.

Открытые уроки Татьяны Ивановны собрали массу зрителей – некоторые из них даже попробовали себя в роли учеников: посидели за партой, И это неудивительно: такое веселое шоу наблюдаешь не каждый день. Например, на уроке физкультуры и дети, и их харизматичная наставница превратились в чирлидирш. Кстати, энергичная дама легко перетанцевала своих учеников.

А уже чуть позже – после уроков - выставочный павильон ГК «Финстрой» и «Новой Самары» посетил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он расписался на баскетбольном мяче, который станет одним из первых экспонатов музея в строящейся школе и пообещал обязательно приехать на открытие образовательного учреждения в «Новой Самаре». А «ученики» в свою очередь поздравили главу региона с днем рождения.

Ура! Перемена! Фото: Руслан ЗУБКО

Радушный павильон «Новой Самары» пришелся по душе горожанам: особенно самым маленьким гостям праздника. Им в подарок вручали разноцветные леденцы в форме домика, книжки-раскраски, фирменные кружки и другие подарки. А завершился праздник мастер-классом по гимнастике – конечно же, от самого веселого «новосамарского» педагога. Уверены, и в настоящей школе, которая совсем скоро откроется, будут работать педагоги профессиональные, умеющие заинтересовать и удивить детей. А все возможности для этого в новом образовательном заведении у них будут!