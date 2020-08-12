Антон Зиньковский сегодня провел яркий матч Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в рамках 3 тура ОЛИМП-ФНЛ принимали «СКА-Хабаровск». Игра, проходившая на стадионе «Самара Арена», получилась интересной и порадовала самарских болельщиков, расстроенных после сенсационного поражения своих любимцев от «Велеса».

В первом тайме волжане на правах фаворита завладели инициативой. Выделялся Антон Зиньковский, которого не перестают сватать в клубы РПЛ. Сначала атакующий полузащитник здорово закрутил мяч в дальний угол со своей левой бровки, и быть бы голу, но круглый угодил в перекладину. Следом мог отличиться Голенков, но вратарь гостей отразил его удар в упор.

На 19 минуте Антону уже никто не смог помешать. Зеффан здорово навесил с правого фланга, и Зиньковский, оставшийся один перед воротами, точно пробил головой мимо Обухова.

Подопечные Игоря Осинькина продолжали наседать. Моменты были у Пруцева и Кабутова. Но забили не они, а защитник армейцев Суслов. После подачи все того же Зиньковского с левого фланга он хотел помешать Егору Голенкову замкнуть навес, но в итоге отправил мяч в свои ворота. На 33 минуте счет стал 2-0.

С атак хозяев началась и вторая половина. Отличиться мог Сарвели, но голкипер поймал его удар в ближний угол из пределов штрафной площади. На 63 минуте появившийся на замену Ежов бил из убойной позиции, но вратарь отбил мяч.

На 77 минуте Брагин мог сократить отставание своей команды. Он здорово бил головой, но Фролов отразил удар.

Ближе к концу встречи хозяева остались в большинстве. Квеквескири получил вторую желтую и покинул поле.

В оставшееся время интересных событий было немного. Поединок так и закончился со счетом 2-0. «Крылья Советов» одержали свою первую победу под руководством Осинькина, а также впервые набрали 3 очка в новом сезоне ФНЛ, где они являются одним из фаворитов. Следующую игру самарцы проведут на выезде с «Чайкой».