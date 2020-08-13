ЦСКА — «Тамбов» 15 августа 2020 года: прогноз на матч 2 тура РПЛ

В первом матче армейцы уверенно победили Фото: c cайта ПФК ЦСКА.

Прогноз на матч ЦСКА — «Тамбов» — 2-0.

ЦСКА на родной «ВЭБ Арене» 15 августа в рамках 2 тура Российской Премьер-Лиги принимает «Тамбов». Хозяева — явный фаворит встречи. Впрочем, гостям тоже не хочется проигрывать.

Армейцы подходят к поединку в хорошем настроении. Они уверенно обыграли «Химки» в первой игре сезона. Здорово себя проявили Кучаев и Дзагоев. Алан, кажется, после многочисленных травм соскучился по мячу и ярким моментам со своим участием. Главное, чтобы у него снова не возникло проблем со здоровьем. Кроме того, много говорят и об новом форварде клуба — Гайче. У него была хорошая пресса в Аргентине, он привлекался в сборную и наверняка желает открыть счет своим голам в России.

«Тамбов» уступил «Ростов» в дебютном матче, но смотрелся достойно. Здесь есть новые лица, в частности опытнейший вратарь Рыжиков и защитник Чичерин, перебравшиеся из «Крыльев Советов». Также их состав пополнил на днях Герман Онугха. Россиянина, отец которого из Нигерии, арендовали у «Краснодара». Футболист играет в атаке и интересно увидеть, каков он в деле. Ждут фанаты команды голов и от Панченко, приехавшего из «Динамо».

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Средний коэффициент на них всего 1,40. На ничью — 4,70. На гостей — 8,00.

Результат будет известен уже в ближайшую субботу, 15 августа. Рассудит соперников Владимир Москалев из Воронежа. Стартовый свисток он даст в 18-00 по московскому времени.