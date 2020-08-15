У дороги не брать, с мылом мыть! Продавец раскрыл секрет выбора самого вкусного арбуза

Сезон арбузов и дынь можно считать открытым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Без чего нельзя представить ни одно лето? Правильно, без арбузов. Они появились на прилавках еще в конце июля, но именно сейчас — в 20 числах августа — начинается сезон массовой продажи. В этот период сочная ягода с бахчей считается особенно вкусной. Главное, правильно подойти к ее покупке. Как выбирать арбузы, разбирались журналисты «КП-Самара».

Откуда везут?

Как рассказал корреспонденту нашего издания продавец зеленых и полосатых Жахонгир Зулунов, в связи с распространением коронавируса ставка сейчас делается на отечественного производителя. Впрочем, он и раньше был в фаворитах.

Крупные полосатые арбузы везут из Астрахани. Есть волгоградские представители. Очень много бахчевых из Оренбургской области. В числе последних, кстати, и модные зеленые с желтой мякотью. Правда, не ждите от них чего-то сверхъестественного.

— Желтый арбуз отличается от красного только цветом. Это вид, который вывели селекционеры. Вкусовые качества, полезные свойства у них идентичные с красными арбузами, Может быть, чуть-чуть меньше косточек, но и то не во всех, — объясняет Жахонгир.

Конечно, есть в ассортименте и местные «кругляши». В частности, из Большой Глушицы. Как там выращивают арбузы и дыни, журналисты «Комсомолки» уже писали.

Цена

Все зависит от места, где вы приобретаете арбузы. Средняя цена на обычный полосатый астраханский арбуз сейчас 25-30 рублей за килограмм вне зависимости от того, рынок это или супермаркет. Где-то можно найти дешевле, например, по акции за 20. Цены будут падать ближе к концу августа - началу сентября.

Желтый арбуз от красного отличается только цветом и ценой Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Черные небольшие арбузы с красной мякотью, например, вкуснейший «Черный принц», на улице стоят от 40 рублей, в сетевых магазинах — от 45 и выше.

Подобные расценки и у арбузов с желтой мякотью. Причем не важно, какой это сорт — а они тоже бывают разные. В супермаркете сейчас вы найдете такие арбузы за 55-60 рублей за килограмм, на рынках — от 40 рублей, если повезет — от 35.

Дыни варьируются от 40 до 55-60 рублей. Это относится, в частности, к популярным моделям «Колхозница» и «Торпеда». Желтые весовые дыни, считающиеся самыми сладкими, стоят еще дороже. Повезет, если на подобный товар есть акция. Впрочем, если вы покупаете его на улице — никаких скидок быть не может, но там дыни дешевле.

Как выбрать арбуз и отличить нормальный от «химозного».

— Правила выбора арбуза всем давно известны, — говорит еще один продавец бахчевых Дмитрий. — Они включают в себя несколько пунктов:

1. Обращайте внимание на хвост — это чуть ли не самое главное. Он должен быть тонким и подсохшим. Это показатель спелого арбуза.

2. Постучите по плоду. Если звенит, не глухо — то хорошо. А если, когда сожмете, чуть хрустит — идеально.

3. Пятачок на передней стороне тоже подскажет, сладкий ли арбуз. Если он большой — это «арбузиха», она считается слаще обычного арбуза.

4. Проходите мимо потрескавшихся, пересохших и уже порезанных арбузов и дынь. В них много бактерий.

5. Если арбуз с полосками, то, когда они посветлее, — он красный. Темнее — не совсем дозрелый.

— Что касается нитратов, то тут определить сложно. Если в мякоти есть фиолетовые, сиреневые оттенки или она неестественно красная, то это, скорее всего, плод, в который что-то добавляли, — считает эксперт. — Можно проверить — поместить кусочек в кипяченую воду. Если она сильно покраснеет, то арбуз явно с нитратами.

Выбирайте полосатые правильно! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не забывайте тщательно мыть арбуз перед едой. Порезанную ягоду хранить долго не рекомендуется даже в холодильнике. Все нужно съесть за сутки.

Что касается дынь, а они часто расположены по соседству с зелеными, то их выбирают, как правило, по запаху. Спелую и вкусную вы почувствуете. Также у этого продукта есть сетчатые клетки, они должны быть поменьше.

Стоит ли покупать арбузы и дыни у дороги?

Вопрос, которым задаются многие любители полосатых. Вполне уместно, ведь продавцов знаменитых летних угощений мы все чаще видим у проезжей части. Специалисты настоятельно рекомендуют этого не делать.

— Арбузы, дыни и тыквы должны продавать только на специально отведенных чистых местах. Торговые площадки должны быть огорожены и оборудованы навесами. Продавцы должны иметь санитарные книжки, — объясняют в Роспотребнадзоре.

Арбузная корка может впитывать в себя вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах, поэтому крайне нежелательно приобретать плоды у дорог. Также нельзя покупать разрезанные бахчевые и потресканные. На самом деле, продавать такие тоже запрещено. И не забывайте мыть вкуснятину. Лучше всего — с мылом!

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