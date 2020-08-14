Чайка – Крылья Советов 16 августа 2020: прогноз на матч 4 тура ФНЛ

Букмекеры считают, что «Крылья» - фавориты предстоящего матча. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 4 тура ФНЛ Чайка – Крылья Советов 16 августа 2020 – 0:2.

Сезон Футбольной национальной лиги стремительно разгоняется. За спиной уже три тура, а в эти выходные всех любителей российского футбола ждет очередная порция матчей. Одним из главных противостояний четвертого тура будет поединок в Ростовской области, где местная «Чайка» примет вылетевшие из РПЛ «Крылья Советов». Встреча пройдет в воскресенье, 16 августа, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени (20.00 по самарскому).

«Крылья» и «Чайку» перед стартом сезона называли претендентами на повышение в классе. И если самарцев эксперты относили к безусловным фаворитам сезона, то про команду из села Песчанокопское говорили, что она может зацепиться за стыковые матчи. Впрочем, старт сезона оказался не таким, на какой рассчитывали «Чайка» и «Крылья».

Для подопечных Магомеда Адиева первые три тура получились и вовсе обескураживающими. «Чайка» крупно проиграла поднявшейся из ПФЛ «Алании» 0:3 и сыграла две ничьи 1:1 с «Нефтехимиком» и «Текстильщиком».

- Хотели реабилитироваться перед нашими болельщиками. Мы очень разочарованы результатом – тем, что не смогли дожать. В игре есть поступательная движение, но пока не можем набрать три очка. Будем готовиться к сверхважной домашней игре с «Крыльями Советов», - сказал после игры с «Текстильщиком» наставник «Чайки» Магомед Адиев.

«Крылья» тоже не порадовали болельщиков результатами. Пока единственную победу волжане добыли в третьем туре – обыграли дома «СКА-Хабаровск» 2:0. А до этого была бесцветная ничья 0:0 с «Балтикой» и неожиданное поражение от дебютанта ФНЛ «Велеса» 1:3. Всего с четырьмя очками «КС» расположились аж на 13 месте. Это не та позиция, на которой команду хотят видеть болельщики и руководство, которое, кстати, поставило перед подопечными Игоря Осинькина задачу вернуться в Премьер-лигу за один сезон.

Букмекеры ожидаемо считают фаворитом предстоящей встречи «Крылья Советов».

«Чайка», безусловно, будет бороться, но я не вижу у команды из Ростовской области шансов обыграть самарцев, которые постепенно начинают нащупывать свою игру. «Крылья» победят с перевесом в два мяча.