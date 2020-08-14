«Уфа» забила «Арсеналу» три гола, туляки ответили только двумя. Фото: ФК «Арсенал» (Тула).

«Арсенал» и «Уфа» выдали огненный матч на Центральном стадионе в Туле. Команды забили пять голов на двоих, двух игроков «оружейников» удалили, а гости добились волевой победы. Представляем вашему вниманию обзор матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ Арсенал – Уфа, который прошел 14 августа в Туле.

«Арсенал» был фаворитом встречи, что и почти доказывал весь матч. Это межсезонье потрепало «Уфу». Команда из столицы Башкортостана снова заработала на продаже своих лидеров, но новых пока не отыскала. В старте команды Вадима Евсеева вышли недавний «спартаковец» Кирилл Фольмер и «армеец» Тимур Жамалетдинов, который вернулся из аренды в польском «Лехе». Но такая атака ничего не смогла сделать с матерой обороной «Арсенала».

Туляки атаковали весь матч. Они постоянно нагнетали ситуацию у ворот «Уфы». Если бы в воротах гостей не стоял Александр Беленов, который раз за разом спасал свою команду, в первом тайме уфимцы бы горели 0:2 или 0:3.

Превратить преимущество в голы «оружейники» смогли на 27 минуте. Счет голам в этом сезоне открыл Евгений Луценко, который выдал потрясающий прошлый сезон и мог оказаться этим летом в клубе посерьезнее. Но 33-летний форвард сейчас в «Арсенале» и продолжает делать то, что от него и ждут – забивать. Кингс Кангва сделал действительно королевскую передачу верхом прямо в штрафную соперника, где Луценко в окружении защитников «Уфы» умудрился пробить. 1:0 – «Арсенал» повел.

Евгений Луценко открыл счет в матче и счет своим голам в сезоне, но «оружейников» от поражения это не спасло. Фото: ФК «Арсенал» (Тула).

После забитого мяча туляки не ушли в глухую оборону, а ринулись забивать еще. Правда, пыл «Арсенала» все-таки стих. Хозяева забили, почувствовали, что эту «Уфу» бояться не стоит, и расслабились. И очень зря.

В добавленное к первому тайму время гости сравняли. Йонуц Неделчару вырезал точную передачу на голову Вячеславу Кротову и форвард «Уфы» в верховой борьбе с Беляевым счет сравнял – 1:1.

Что случилось с «Арсеналом» после перерыва – совсем не понятно. Сначала Ловро Бизяк сделал скидку на Тимура Жамалетдинова, которого усадили на газон. Игроки «Уфы» тут же стали требовать пенальти, а футболисты «Арсенала» - смотреть на арбитра. Однако свисток молчал и эпизод продолжился. Артем Голубев оказался расторопнее всех в штрафной туляков и буквально вонзил мяч в ворота – 2:1.

Через несколько минут Роберт Бауэр сыграл рукой в своей штрафной. Судья показал на точку после просмотра повтора. Тот же Бизяк развел мяч и вратаря по разным углам.

Все, чем смогли ответить хозяева – эффектный гол Кингса Кангва. 21-летний полузащитник из Замбии дальним ударом попал аккуратно в паутинку девятки ворот «Уфы».

Это первые очки для «Уфы» в этом сезоне. Фото: ФК «Арсенал» (Тула).

На этом чудеса закончились. Туляки могли сравнять, но подвели их братья Кангва. Сначала младший – Кингс – получил вторую желтую, а через несколько минут в раздевалку также после второго горчичника отправился и старший брат – Эванс. А «Уфа» довела встречу до победы уже против девяти игроков «Арсенала».

Для подопечных Вадима Евсеева это первые очки в сезоне. «Арсенал» же остается с одной ничьей после двух туров. В следующем матче «Уфа» примет дома «Спартак» 19 августа, а «Арсенал» днем ранее отправится в гости к «Краснодару».