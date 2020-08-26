Гидроэнергетики Жигулевской ГЭС выпустили в Волгу две с половиной тысячи мальков стерляди

Мальков вырастили на территории Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна партия мальков стерляди сменила тесный бассейн рыбоводческого предприятия на волжские просторы. Национальный парк «Самарская Лука» и филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в рамках совместной экологической программы по оздоровлению Волги 21 августа выпустили молодняк ценной рыбы в Саратовское водохранилище.

Это третья совестная акция по выпуску рыбы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рыбка – расти!

Это далеко не первая совместная акция национального парка и гидроэнергетиков.

- Жигулевская ГЭС много лет помогает нам в благоустройстве нашей территории, наших экологических маршрутов. При их поддержке мы построили несколько интерактивных объектов на территории учебно-образовательного центра «ЛукАморье», которые привлекают не только детей, но и взрослых, - отметила исполняющая обязанности директора национального парка «Самарская Лука» Ольга Кожевникова. - Очень надеюсь, что те мальки, которых мы выпускаем, выживут и стерлядь скоро станет обычной рыбой на каждом столе всех жителей России.

Национальный парк «Самарская Лука» и филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» регулярно проводят совместные экологические акции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если верить историкам, то когда-то так и было. Самарская Лука была одним из центров рыболовства, а о том, насколько Волга богата рыбой, слагали легенды. Сейчас стерлядь занесена в Красную книгу России. Мальков этой рыбы выращивают в специальных рыбоводческих хозяйствах. Один из таких питомников появился в 2014 году на территории Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка. С тех пор в Волгу было выпущено более 1,5 миллионов мальков стерляди.

Рыбу на территории монастыря в селе Винновка разводят с 2014 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Все работники Жигулевской ГЭС - жители нашего региона, для нас важно показывать детям и внукам богатство наших мест не только на картинках. Мы очень рады тому, что в рамках длительного и плодотворного сотрудничества с национальным парком мы нашли такую форму взаимодействия, как выпуск рыбной молоди в нашу великую Волгу. Надеемся, что наша акция, уже ставшая традиционной, будет нашим скромным вкладом не только в восполнение водных ресурсов, но и в воспитание молодого поколения, его приобщения к природе и бережного отношения к ней, - обратился перед выпуском мальков к собравшимся директор филиала ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС» Олег Леонов.

Мальков вылавливают, чтобы отправить в большое плавание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впервые в подобном мероприятии участвовал глава Жигулевска Сергей Федотов. В своем приветственном слове он подчеркнул важность сохранения флоры и фауны национального парка.

- Мы живем в прекрасном месте. Сейчас многие говорят, что надо заниматься защитой лесов, сохранением Волги, а мне особенно нравится, что сегодняшняя акция показывает, что люди не только говорят, но и делают, - заявил председатель думы Жигулевска Сергей Гришин. – Мы понимаем, что путь от малька до взрослой особи очень трудный, поэтому важно, чтобы подобные акции проводили все предприятия, тогда ситуация реально изменится.

До реки мальков довозят в автоцестерне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самое время

Возраст мальков, что выпускали в Волгу в этот день, около 3 месяцев. По статистике, из них выживет 2-3%, в природе этот процент еще меньше – 0,01%. Мальки, выращенные в искусственных условиях, более жизнеспособные, менее привередливые в корме. Завести свое потомство они смогут лишь через 3-5 лет. Именно столько необходимо стерляди, чтобы достигнуть половозрелого возраста. Живут рыбы этого вида до 30 лет.

- К выпуску рекомендуются мальки стерляди весом не менее 1,5 грамм. Выпускать лучше в период с июня по август, когда достаточная кормовая база. Основная причина гибели этой рыбы сегодня - влияние людей: недостаточно очищенные сбросы, добыча природных материалов в акватории Волги, природные циклы, - отметил госинспектор Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Владимир Кадушников. – Сейчас рыбаки-любители иногда сообщают нам о встрече со стерлядью, что говорит о том, что все не зря, стерлядь скоро можно будет вычеркнуть из Красной книги.

В воду мальки спускаются по специальному трапу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из бассейна в ведро и на свободу

Мальков из резервуаров, в которых они росли, заботливо вылавливали сочками гости акции. Такая «рыбалка» оказалось делом азартным и захватывающим. Не все рыбки были готовы к такому вниманию, многие стремились ускользнуть и остаться в привычной воде.

Затем рыбок отправили в специальную автоцистерну, которая доставила их прямо к Волге. Дорога заняла не более 10 минут. Выпускать рыбу решили здесь, у пристани возле монастыря.

Рыбу аккуратно спускают в Волгу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из автоцистерны стерлядь по специальному «трапу» скатывалась прямо в волжские воды.

Одни сразу уходили поглубже, другим нужно было пару минут поплавать на поверхности, чтобы понять, куда они попали.

В этот день все способствовало тому, чтобы молодые рыбы прижились в новой среде обитания: и летнее солнце, и приятная температура воздуха, и добрые слова собравшихся у стен монастыря.