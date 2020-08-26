Интерьер Ольги Борисовой и Марии Карповой / Фото: Роман Спиридонов Фото: Instagram.com

Очаровательный букет благоухающих цветов - хороший способ поднять настроение, вызвать теплую улыбку, продемонстрировать свои чувства дорогому человеку. Выбор букета превращается в настоящий квест, ведь хочется не только удивить получателя, но и максимально угодить его вкусам. Первый попавшийся на глаза дежурный букетик станет лишь формальным подарком. Выбрать цветы с учетом вкусов человека, его цветовых пристрастий, особенностей характера и ваших взаимоотношений можно в профессиональном цветочном магазине в Самаре, которых в городе немало. Где купить цветы в Самаре с доставкой и лично, кто поможет составить элегантный и оригинальный букет и главное - на что обратить внимание и как выбрать цветочный магазин в Самаре, разбирались журналисты «КП-Самара».

Покупка букета в подарок на юбилей, свадьбу, праздник, к примеру, на 1 сентября, - задача ответственная. Цветы, которые завянут на следующий день, - плохой сюрприз. А значит нужно серьезно подумать о выборе продавца, который ответственно подходит к делу. Пять шагов позволят оценить, достаточно ли хорош магазин, где вы собираетесь покупать живой подарок.

Интерьер Ольги Борисовой и Марии Карповой Фото: Instagram.com

Оцените сайт и странички в соцсетях

Цветы - это прекрасный объект для фотосессий, поэтому будет очень странно, если сам продавец не воспользуется возможностью привлечь посетителей красивыми картинками. Но если они просто скачаны из интернета, это плохой признак. Если у продавца нет примеров работ своих флористов, это подозрительно. Наверное, просто нечем похвастаться? Вот и подумайте, а что именно достанется вам? И как это потом будет выглядеть на фотографиях.

На самом деле, сегодня процент заказов онлайн и офлайн примерно равный, но наличие странички в интернете для нашего дела очень важно. Я считаю, сегодня можно отметить, что люди все чаще начинают делать заказы дистанционно, но это не значит, что они получают услугу хуже или лучше. Мы обязательно показываем фотографии букета, отправляем видеозапись, вносим правки, если клиенту что-то не нравится. При этом остаются и те люди, которые сами приходят за букетом, любят выбирать, лично советоваться с флористом. В любом случае наш брендкейс подразумевает высокую флористику, а это значит, что все букеты, которые уходят в продажу, одинаково качественные, - говорит маркетолог цветочных магазинов Symphony Владислав Деньщиков.

Автор интерьера - мастерская Дениса Герасимова Фото: Instagram.com

Почитайте отзывы

Цветочный бизнес - одна из тех сфер, где люди с удовольствием оставляют позитивные отзывы. Почитайте, что пишут в комментариях под фотографиями. А еще можно поискать отметки профиля или хештеги в инстаграме, чтобы увидеть, как букеты выглядят в реальности.

Оцените интерьер и порядок в магазине

Конечно, если компания занимается продажей и оформлением букетов, наверняка она не забудет и об оформлении помещения. Мы не говорим о роскошных интерьерах, но если в магазине работают люди с хорошим вкусом, это будет заметно. Конечно же, в магазине не должно быть неприятных запахов, и флористы предложат вам оценить образцы, представленные на витрине.

Автор интерьера Евгения Шимкевич / Фото: Роман Спиридонов Фото: Instagram.com

Поговорите с флористом, оцените его готовность помочь

Главный человек, от которого зависит, насколько удивительный букет вы получите, это флорист. Человек, увлеченный своей профессией, с удовольствием расскажет о самых современных тенденциях, предложит модные букеты, подскажет, чем удивить уже все повидавшего человека. Если в ответ на свой вопрос вы слышите увлекательную лекцию о самых необычных цветах, будьте уверены, что результат покупки вам понравится. Грамотный специалист расскажет, чем можно удивить, ведь даже обычные ландыши, подаренные зимой, могут стать настоящим чудом.

Мы принимаем на работу людей с безупречным вкусом и чувством стиля, и наш руководитель обучает новых сотрудников. Она имеет огромный опыт во флористике. Symphony не только следует тенденциям, но и создает их, предвосхищает. Я могу уверенно сказать, что те, кто у нас выбирает букеты, могут быть уверены, что это будет на острие моды. Сегодня одно из очень востребованных предложений - евробукеты. Элегантные, очень дорого выглядящие, эти букеты не имеют упаковки и напоминают шар, очень плотно набитый цветами. Это возрождение традиций немецких мастеров, - рассказывает Владислав Деньщиков.

Автор интерьера Евгения Шимкевич / Фото: Роман Спиридонов Фото: Instagram.com

Узнайте о дополнительных услугах и предложениях

В цветочном магазине, где дорожат своими покупателями, позаботятся и о том, чтобы угадать и даже предвосхитить потребности. В таких торговых точках предложат не только оформление букета и доставку, но и множество других услуг, некоторые из которых уникальны. Например, в Symphony взяли ответственность за то, чтобы превратить жизнь человека в цветочный рай

Наша новая услуга «цветочная подписка» - это глобальная миссия по изменению культуры потребления или дарения цветов. Чаще всего мы привыкли вручать цветы по какому-то поводу, но мы хотим, чтобы люди поняли: цветы должны быть частью нашей жизни. Мы делаем так, чтобы цветы были все время в доме. Это может быть большой букет или маленький, но он будет украшать жизнь. Цветочная подписка, это когда человек покупает срок, в течение которого абоненту с оговоренной периодичностью будут приносить букеты, чтобы они сменяли один другой и в доме всегда было цветочное настроение. Заказчик не думает, когда и что заказать, это наша забота. Разрабатывая дизайн, мы поможем вписать цветы в интерьер. В 21 веке сложно произвести впечатление на человека, но цветочная подписка дает на это неплохой шанс. В течение месяца о вас постоянно будут напоминать чудесные свежие цветы, - рассказывает Владислав Деньщиков.

Ну а самое главное, конечно же, выбирать букет с душой и любовью, чтобы человек почувствовал, что при выборе вы думали о нем.

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