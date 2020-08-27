Викторина «КиноЛогика»: отгадывай названия фильмов и получай призы от «Ростелекома»!

Участвуй в викторине «КиноЛогика», посвященной Дню российского кино, быстрее всех отгадывай названия отечественных фильмов и получай призы от «Ростелекома»!

В течение пяти дней, с 27 по 31 августа, ищи ребусы в группе «Комсомольская правда в Самаре» в социальной сети «ВКонтакте», угадывай зашифрованные названия фильмов, пользуясь подсказками, и зарабатывай баллы. Не знаешь ответ? Ищи подсказку в видеосервисе Wink. Не упускай шанс выиграть приз.

Правильный ответ нужно будет написать под постом с ребусом. Первый правильный ответ оценивается в 4 балла, второй – в 3 балла, третий – в 2 балла. Все остальные участники, верно ответившие до конца дня, получают по 1 баллу.

Восемь участников, набравших максимальное количество баллов, станут обладателями промокодов на подписки «Премиум» и «Максимум» в видеосервисе Wink от «Ростелекома» и других призов компании.

Удачи!

Подробные правила конкурса здесь.