«Предложила нам пачку памперсов и игрушку»: в Тольятти судят женщину, которая сбила на «зебре» мать с младенцем

Евгения и Николай живут в Тольятти и растят двоих сыновей. Фото: предоставлено героем публикации.

19 сентября 2019 года в 19.30 на улице 40 лет Победы в Тольятти прямо на «зебре» женщину с младенцем на руках сбила иномарка Nissan Juke. За рулем была Ольга Жмиевская – мастерица из Самары, которая делает кукол ручной работы. В тот вечер она привезла сына к родителям мужа в Тольятти. С момента той аварии прошло 11 месяцев, но две женщины так и не смогли примириться между собой. Почему – корреспонденту «КП-Самара» рассказала жертва ДТП Евгения Сладкова.

Тишина и страшный удар

Евгения и Николай живут в Тольятти, растят двоих сыновей. В тот вечер Евгения привела старшего сына Диму на танцы. Пока мальчик занимался, с младшим решила сбегать в магазин. Обратно возвращались в 19.30 – девушка посмотрела на часы как раз перед тем, как переходить дорогу.

В этом месте движение оживленное: две проезжих части по три полосы в каждую сторону с островком безопасности между ними. Дорога хорошо освещена, знаки дорожного движения и «зебру» видно издалека.

"Зебра" была ярко освещена фонарями Фото: предоставлено героем публикации.

- Сережа спал у меня на руках, - вспоминает тот вечер девушка. - Мы прошли первую часть дороги, меня пропустили три ряда машин. Дошли до островка безопасности, я посмотрела по сторонам, никого рядом не было. Дошла до середины дороги, как вдруг повернула голову и увидела справа от себя свет фар. Говорят, что в такие моменты жизнь перед глазами пролетает. Неправда, не успела она пролететь. Я просто подумала – конец и прижала Сережу к себе покрепче. Не было ни визга тормозов, ни звукового сигнала – только удар, от которого мы отлетели метров на 15.

Кошмары без конца и края

Евгения и ее 10-месячный сын Сережа попали в больницу. Девушка впала в кому, из которой вышла лишь спустя 3 дня, потом несколько дней ее продержали в реанимации, после этого – около месяца в палате. Все это время она была вся опутана «железками» и бинтами – перелом тазовых костей пытались исправить при помощи аппарата Илизарова.

В больнице Евгения провела 27 дней Фото: предоставлено героем публикации.

- Первое время в больнице момент ДТП мне снился каждый день. Я пугалась кошмаров, дергалась и стонала от боли – все эти железки впивались в мясо, - вспоминает Евгения Сладкова. – Мама, которая лежала с Сережей в больнице, пока я была в реанимации, говорит, что три дня он не ел, почти не спал и все время кричал - пока ему не стали делать успокоительные уколы. Что с ним сейчас, никто точно сказать не может, ему полтора года, он не может описать свое состояние. Но мне кажется, что плачет он чаще, чем обычно.

Маме двоих детей сначала пришлось передвигаться на инвалидной коляске, потом - заново учиться ходить, но даже сейчас она передвигается при помощи опоры – костыля или палочки.

- При смене погоды тазовые кости так болеть начинают, что я не только ходить не могу, мне даже стоять тяжело, - говорит пострадавшая. - Хотя был перелом костей таза, но почему-то до сих пор сильно болит правое колено. Бывают дни, когда я не могу ни присесть, ни встать. А с двумя детьми щадить себя не получается. Врачи не знают, что это, лишь говорят: «Ну вас же сбила машина, как раз с правой стороны. Так что готовьтесь: болеть будет теперь всегда». А у меня работа стоячая – я кондитер, и пока не знаю, смогу ли теперь выйти на работу из декрета. Да и рождение третьего ребенка, которого мы так хотели, теперь под вопросам - врачи сказали, что самостоятельно рожать мне нельзя.

Передвигаться без опоры девушка теперь не может Фото: Предоставлено героем публикации

Неискренние извинения

В отношении предполагаемой виновницы аварии, Ольги Жмиевской, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В мае его направили в Автозаводский районный суд Тольятти.

- При наличии исчерпывающих доказательств вину подсудимая признает лишь частично, - говорит заместитель управляющего партнера адвокатского бюро Fortis Вячеслав Земчихин. – Более того, переговорный процесс по возмещению ущерба был ею сорван.

Как удалось выяснить корреспонденту «КП-Самара», следствие предполагает, что машина Жмиевской ехала на разрешенной скорости – примерно 55 км в час, но перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель обязана была снизить скорость. Жмиевская этого не сделала. По ее версии событий, на дороге никого не было, а потом вдруг в нескольких метрах от своей машины она увидела силуэт человека, который двигался ей наперерез быстрым шагом. Она якобы сразу нажала на педаль тормоза, но остановиться не успела.

В момент ДТП девушка была именно в этом наряде Фото: предоставлено героем публикации.

На одно из заседаний женщина принесла квитанцию: мол, 28 июля отправила пострадавшей по почте 100 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, зафиксируйте, пожалуйста, в протоколе. Семья Сладковых, мягко говоря, удивлена такому поступку:

- Это просто подачка какая-то, мы на одно лечение и адвоката в 4 раза больше уже потратили, а реабилитация выйдет еще дороже, - объясняет Евгения Сладкова. – Но дело даже не в этом. Я, как женщина и как мать, многое могла бы понять и простить – чего только в жизни не бывает. Но когда я лежала в больнице, она позвонила отцу и предложила ему пачку памперсов и игрушку для ребенка. Конечно, мы отказались. Я хочу, чтобы она поняла, что натворила, и ответила за это, ее неискренние извинения мне не нужны.

За преступление, которое вменяется Ольге Жмиевской, закон предусматривает несколько видов наказания: ограничение свободы, принудительные работы, арест на срок до полугода или даже лишение свободы на срок до 2 лет. Какое решение по этому делу примет суд, пока не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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