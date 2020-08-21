Порезали и играли им в футбол: под Самарой дети-живодеры зверски издевались над котенком

Мусе пришлось пережить много мучений Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Слава Богу, им что-то помешало»

В селе Кинель-Черкассы в Самарской области недавно зафиксировали случай, после которого кажется, что человеческая жестокость не знает границ. Причем вне зависимости от возраста. Как говорят очевидцы, там дети сначала порезали безобидного котенка, а потом играли им в футбол.

— Это произошло 2 августа у дома № 15 на улице Новой. Кошечке пытались срезать шкурку по узору на спине, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местная жительница Анна Романова.

Над животным издевались ребята 10-12 лет. Они не только терзали четырехлапую, но и пинали ее, словно мяч.

— Слава Богу, им что-то помешало, — продолжает Анна. — Кошку забрала женщина и лечит ее.

Последствия ужасов

Бедняжке около 3 месяцев. У нее уже даже есть имя — Муся. Ей сделали две операции, каждый день делают уколы. Как оказалось, она была не единственным котенком во дворе.

С котенка буквально содрали шкуру Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Их было трое. Двое исчезли, этому удалось спастись. Они уличные, жили во дворе многоэтажного дома, их хорошо кормили, — говорит наша собеседница.

Сейчас Муся чувствует себя лучше. После пройденных процедур она ходит на трех лапках, четвертая до сих пор болит. Ткань на спине потихоньку срастается.

— Конечно, эти ужасы не прошли бесследно. Она очень пугливая. Тянешь руку ее погладить — вся скукоживается от страха, — отмечает девушка.

Заявление уже написано

Подростков, которые мучили Мусю, в селе уже знают. Вероятно, в ближайшее время школьникам придется общаться с полицейскими. По факту издевательства над кошкой написано заявление в отдел МВД России по Кинель-Черкасскому району.

Теперь кошечка ходит в специальном лечебном костюме Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Заявление приняли без проблем. Это очень порадовало. Будут опрашивать очевидцев и искать виновных, — поделилась Романова.

Как стало известно журналистам «Комсомолки», никакого решения правоохранители еще не приняли. По факту происшествия сейчас проводится проверка. Не исключено, что в дальнейшем она приведет к возбуждению уголовного дела.

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