«В городе завелся маньяк-живодер?»: в Тольятти неизвестный заживо содрал шкуру с кота

Бедный кот лежал на дороге, когда ему попытались помочь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кричал всю дорогу

Ужасный случай обсуждают в автомобильной столице страны. В Тольятти напротив местного колхозного рынка кто-то заживо снял шкуру с пушистого рыжего кота. Животное после таких издевательств пришлось усыпить, а в обстоятельствах случившегося сейчас разбираются правоохранители.

Четырехлапого беднягу нашли в минувшее воскресенье, 19 июля. Местная жительница Ирина Л. наткнулась на него совершенно случайно.

— Я просто ехала с Федоровки и увидела его лежащим на полосе на улице Громовой. В районе рынка, — рассказывает Ирина корреспонденту «КП-Самара».

На часах было примерно семь вечера. Шокированная девушка остановилась, укутала беднягу и поехала с ним в ветеринарную клинику в надежде, что еще есть шансы на спасение.

— Всю дорогу он кричал ужасно! В больнице сказали, что с него сняли кожу, буквально «скальпировали». Помочь уже ничем нельзя было. Его решили усыпить, — говорит наша собеседница.

Причастны мясники с рынка?

Ирина до сих пор не может прийти в себя. Произошедшее твердо засело у нее в памяти.

— Меня до сих пор трясет, когда я подумаю, что пережил этот кот. И самое страшное, что эти люди, возможно, делают такое на регулярной основе, — признается она.

В социальных сетях информация о случившемся вызвала бурю обсуждений. Люди боятся: неужели в городе завелся маньяк-живодер? Кто поиздевался над котом — по виду домашним — непонятно, но предположения уже есть.

— Месяца два назад гражданин, работающий в мясной лавке, таскал по рынку котенка за хвост. Хотел занести его в какую-то будку. Но потом начали кричать, подняли шум, и он его отпустил, — вспоминает Светлана Ш.

К истории подключились многие зоозащитники. Так, руководитель сообщества «Права животных в России» Наталья Попова даже написала через интернет заявление в полицию автограда. Она просит выяснить, кто причинил коту чудовищные страдания, и возбудить на него уголовное дело.

Стражи порядка в курсе ситуации. Сейчас по факту произошедшего силовики проводят проверку. В частности, они устанавливают возможных свидетелей произошедшего. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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