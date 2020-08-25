Самарец взял взаймы 800 тысяч рублей на пересадку почки сестре и лишился квартиры

Азамат, Альфия и их двое малышей могут оказаться на улице Фото: Предоставлено героем публикации

Бывший военный с женой и двумя детьми вот-вот может оказаться на улице. Он утверждает, что его обманули: он хотел взять кредит, а ему подсунули договор на продажу единственного его жилья. Новые собственники настаивают на том, что сделка была честной и что «трешку» стоимостью 3,5 млн семья Жавелевых совершенно осознанно продала за 800 тысяч рублей. В хитросплетениях этой истории пытались разобраться корреспонденты «КП-Самара».

Неожиданный поворот

В мае прошлого года семье Жавелевых срочно понадобились деньги: заболела двоюродная сестра, нужна была пересадка почки, деньги родственники собирали всем миром. Азамату для любимой сестры было ничего не жалко, он решил взять кредит, но 800 тысяч рублей ни один банк ссудить ему был не готов.

- И вдруг мне звонит какая-то Алина из «Кредит Финанс», говорит, что знает о нашей беде и может помочь. Я так обрадовался, что даже не спросил, откуда она все это знает и где взяла мой номер, - вспоминает Азамат Жавелев. – Через 3 дня она снова звонит и говорит: с банками не получается, но у меня есть хороший инвестор - Сергей Я., который может дать вам эти деньги под 5% годовых, но нужен залог – квартира.

Семья согласилась: они были уверены, что сумеют заработать нужную сумму в ближайшее время и быстро рассчитаться с долгами. Но вышло по-другому.

- Когда мы с женой приехали в МФЦ подписывать документы, там было написано не «под залог квартиры», а «продажа квартиры». Мы были в шоке, конечно. Но сестру-то уже обнадежили, поэтому даже не могли себе представить, как скажем ей, что операции не будет. «Покупатели» заметили наше состояние и начали убеждать нас, что все это просто формальность. К сожалению, мы бумаги эти подписали, - признается мужчина. – Взамен получили не обещанные 800 тысяч, а 720 – юрист и остальные участники сделки вдруг предъявили права на наши деньги и заявили, что удержали из общей суммы свои проценты.

По словам Азамата Жавелева, ему обещали, что он и его семья останутся жить в своей квартире и будут платить за нее кредит – 40 тысяч рублей в месяц. Так постепенно и погасят займ, а новый владелец переоформит квартиру на них обратно.

Глава семьи "держао оборону" до приезда полиции и адвоката

Неприятные открытия

«Трешку» в Крутых Ключах семья в свое время смогла приобрести при помощи материнского капитала за рождение двух детей и жилищного сертификата, который Азамат Жавелев получил как военный по выслуге лет. Чтобы заработать достаточно денег и вернуть жилье, он уехал на вахтовую работу на Север.

- Вдруг в январе звонит мне этот инвестор и говорит: а вы квартиру вообще выкупать собираетесь? Я удивился: ну мы же и так за нее платим, что еще нужно? А он мне заявил, что мы платим только проценты, - говорит мужчина.

Азамат Жавелев признается: тогда он готов был взять новый кредит и выкупить собственную квартиру, только бы не иметь больше никаких дел с этими людьми. Но кредит ему никто не давал, потом что нужны были поручители. Тогда он обратился к своим родственникам – тем самым, кому они отдали 720 тысяч рублей на операцию. Но родня отвернулась от их проблем.

Тем более что и операция по пересадке почки тоже не состоялась: донор не подошел, потом из-за пандемии коронавируса трансплантации подобного рода отменили, а сестре рекомендовали ждать сентября.

Открытый конфликт

19 июня между «старыми» и «новыми» владельцами квартиры разгорелся открытый конфликт. Сергей Я. попытался зайти в квартиру, Азамат Жавелев ему это сделать помешал:

- Я сразу сказал, что не пущу их внутрь, а когда они попытались войти сами, то держал ручку двери, чтобы они не смогли зайти. Жена в это время звонила нашему адвокату и в полицию, - вспоминает тот день Азамат Жавелев. - Пока они все ехали, пришел какой-то мужик с чемоданчиком, который просто начал вскрывать замок. Он понял, что это я держу ручку, сказал Сергею, в чем дело, а он, видимо, дал команду открыть дверь любой ценой. Тогда он просунул в проем какой-то острый предмет и ударил меня по руке. Я одернул ее, после чего замочная скважина вылетела жене прямо в лоб. Дети от страха начали кричать, жена стоит плачет, а у меня из руки кровь хлещет.

У Азамата серьезно пострадали руки Фото: Предоставлено героем публикации

Тут приехали адвокат и полиция, стали разбираться, что к чему. Сергея Я. попросили не усугублять конфликт, Жавелева увезли в травмпункт, медики зафиксировали перелом двух пальцев, травма до сих пор не зажила.

Жавелев написал в полицию 2 заявления: о мошенничестве, в результате которого его семья лишилась квартиры, и о нанесении ему травмы. Насколько тяжкие увечья получил мужчина, чуть позже определит медэкспертиза. Кроме того, семья подала иск в суд, чтобы признать сделку по продаже квартиры недействительной. Но суд ей отказал. Жавелевы готовятся подать апелляцию:

- Мы считаем, что данная сделка является ничтожной сразу по нескольким основаниям. Во-первых, вместо договора займа была оформлена сделка по якобы «продаже» за 800 тысяч рублей трехкомнатной квартиры стоимостью 3,5 млн рублей. Такие сделки закон называет притворными сделками, - пояснил адвокат Дмитрий Спиридонов, представляющий интересы семьи Жавелевых. Это далеко не первый случай, когда граждане остаются без своих квартир по такой схеме. Мы убеждены, что как суды, так и правоохранительные органы должны, наконец, обратить на это внимание. Во-вторых, такая сделка прямо противоречит закону, поскольку в квартире не были выделены доли малолетним детям, ведь на ее покупку семья потратила материнский капитал. По нашим заявлениям в полицию сейчас проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мы тем временем готовим апелляционную жалобу на решение Красноглинского районного суда, который посчитал сделку законной.

- Честно говоря, мы обсуждали и возможность заключения мирового соглашения, но так и не смогли найти компромисс, - признается Азамат Жавелев. - Вторая сторона теперь требует с нас 1,2 млн, причем настаивает на том, чтобы мы отдали всю сумму в течение полугода. Для нас это нереально, потому что из-за сломанных пальцев я теперь не могу ни вернуться на военную службу, ни уехать на вахту, где мог бы заработать нормальные деньги.

Сами виноваты!

Корреспондентам «КП-Самара» удалось связаться с представителем второй стороны в этом конфликте.

- Решение суда является законным и обоснованным, - прокомментировала ситуацию адвокат Ирина Доценко. – Доводы истцов о том, что их обманули и продавать квартиру они не собирались, в суде не нашли своего подтверждения.

Азамат сейчас не может работать из-за травмы Фото: Предоставлено героем публикации

Согласно версии второй стороны, квартира была зарегистрирована на Азамата Жавелева и его жену Альфию, поэтому буквально за три дня до сделки один из собственников квартиры оформлял у нотариуса согласие на то, чтобы второй собственник продал квартиру. Именно продал, а не взял займ под залог общей недвижимости. Что касается суммы сделки, то российское законодательство не запрещает продавцу ставить любую цену, которую только человек пожелает.

Далее, по словам адвоката, несмотря на то, что в квартиру был вложен материнский капитал, доли для детей в объекте недвижимости так и не были выделены, хотя с момента покупки в 2017 году до момента продажи в 2019-м прошло достаточно времени. Этот факт подтверждается тем, что в договоре, заключенном с Сергеем Я., был прописан отдельный пункт о том, что недвижимость не обременена правами третьих лицами.

Стороны заключили договор аренды квартиры с правом выкупа, по нему семья платила 40 тысяч рублей в месяц до декабря прошлого года. В конце 2019-го года Жавелевы попытались взять ипотеку, чтобы выкупить свою квартиру, но не нашли поручителя, после чего и родилась эта идея с обращением в суд, чтобы признать недействительной сделку купли-продажи квартиры.

Далее с января, как утверждает вторая сторона, Жавелевы перестали платить деньги за аренду квартиры, как и коммуналку, поэтому Сергей Я. спустя полгода, будучи собственником «трешки», приехал туда, чтобы попросить нерадивых квартиросъемщиков освободить жилплощадь. Но нарвался на открытый конфликт.

Разбираться в том, кто и в чем лукавит в этой истории, теперь предстоит полиции и судам. Семья Жавелевых продолжает жить в спорной квартире и вздрагивать от каждого звука за порогом. Просто потому что идти им некуда. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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