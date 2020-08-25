Лодку, на которой уплыли Сергей и Андрей, до сих пор не нашли Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Собирались вернуться к утру

Поездка двух друзей на рыбалку в Самарской области может закончиться трагедией. 20 августа 64-летний Сергей Коннов и 37-летний Андрей Коротких на бирюзовой лодке «Казанка» с надписью «Серега» отправились из Тольятти за добычей на Волгу, а уже 21 числа они перестали выходить на связь с близкими. Те, в свою очередь, не теряют надежду, что их родные люди найдутся живыми.

— В четверг Андрей мне позвонил где-то в 11 утра и сказал, что с Сергеем они едут на рыбалку. Собирались ненадолго, максимум на одну ночь. Сергей и бензина немного залил в лодку. Из еды они только бутерброды взяли с собой, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» гражданская жена Коротких — Юлия Астапенко.

Юлия позвонила возлюбленному тем же вечером — в 20:40. Он ответил, что они еще на воде, будет дома поздно ночью или ближе к утру. Женщина легла спать, а когда проснулась, то супруга рядом не оказалось.

— Я звонила в 9 утра, телефон был отключен. Позже по спутнику определили, что еще один был в 20:45. А в WhatsApp Андрей последний раз заходил в 00:07 21 августа, — продолжает Астапенко.

Андрей никогда не пропадал на долгий срок Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Не на шутку взволнованная дама связалась с друзьями мужа, чтобы они довезли ее до Сергея — а вдруг он у него в гостях. Но и там настроения были паническими — глава семейства также не вернулся домой.

— Он 20 августа забрал маму с автобуса, она приехала с моря, а потом с другом уехал на рыбалку. Хотели ловить рыбу в районе Климовки, заходить в Ольгин залив. Взяли с собой червяков, снасти, удочки, каши наварили, — говорит журналисту «Комсомолки» падчерица Коннова Мария Скибина. — Вернуться планировали ночью или следующим утром. Мама звонила Сергею 21 числа, телефон был отключен.

Нашли только машину с прицепом

Что случилось — непонятно. Своими силами родственники установили, что Сергей и Андрей отплывали от 6 квартала. Там нашли прицеп с машиной. Их видели охранники и другие любители поудить. Юлия Астапенко отмечает, что объездила все рыболовные станции в округе, но одни отказались искать, у других темно, третьи ничего не слышали и не видели.

В субботу, 22 августа, к поискам подключились полицейские, следователи и волонтеры. Ориентировки распространили везде, где только можно. Правда, и это пока не принесло результатов. Нет ни лодки, ни людей, ни каких-то их вещей.

Одна из версий — несчастный случай. Правоохранители не исключают, что «Казанка» могла наехать на какое-то препятствие в районе строительства Климовского моста и затонуть. Либо их могло снести волной. А, может быть, кончился бензин.

Сергей - опытный рыболов. Его близкие не верят, что он мог допустить ошибку на воде Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Но Сергей очень опытный лодочник. Рыбалка — его хобби. Он никогда не рисковал, всегда управлял умело, если большая волна, всегда снижал скорость. Только недавно мы с ним и с мамой путешествовали, они вместе постоянно плавали — никогда не было подобных ситуаций, — подчеркивает Мария.

— Лодка нашпигована пенопластом. Даже следователи говорят, что бы не случилось, даже если ее пробило, она бы всплыла. Пусть что оторвало — нос бы плавал. Но этого нет нигде, — добавляет Юлия.

«Мы просим вертолет, а нам не дают»

У наших собеседниц мало предположений. Они понимают, что, с одной стороны, шансов мало. Слишком часто такие истории ничем хорошим не заканчиваются. Но надежда умирает последней.

— Я понимаю, что ситуация страшная, но верю, что они живы. Их могло прибить в залив или куда-то еще. С залива выплыть при неработающем двигателе нереально — отбрасывает волна. Но их нет пятые сутки, они уже должны были бы выйти на связь, — рассуждает Астапенко.

— По последним данным, их запеленговали на акватории между Климовкой и Подстепками. С двух до четырех ночи. В тех краях в каждом камыше сидят рыбаки, кто-то что-то да слышал бы, — считает Скибина. — За браконьерство их тоже не «приняли», там мы проверили, да и везде листовки с ними — нам бы сообщили. Много страшных историй, что тело находят через год. Мы готовы к худшему, но до последнего надеемся на лучшее. Чудеса могут произойти.

С криминалом пропажу Коннова и Коротких не связывают. Первый занимался строительством, слесарными работами, трудился в охране. Второй — оконщик. Никак сомнительных знакомств.

— Мы лишь хотим, чтобы их искали. На наши просьбы проверить акваторию с вертолета или квадрокоптера отвечают отказом. Есть ощущение, что поиски ведутся не в полную силу. Очень надеемся, что наши просьбы о помощи услышат! — делится Астапенко.

Поиски мужчин продолжаются Фото: соцсети

Розыск продолжается. Всех, кто-что либо знает о местонахождении пропавших, просят сообщить полезную информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: +79372118548, 8(800)700-54-52 и 112. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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