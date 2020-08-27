Самарская балерина завоевала корону на конкурсе «Миссис Россия - 2020»

Самарская балерина покорила жюри. Фото: личный архив героини публикации

Самарская балерина Вероника Землякова представляла наш регион на всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия - 2020» и вернулась из столицы с короной. В Самаре прима-балерина победила других конкурсанток на региональном этапе конкурса, хотя выполнять часть зданий ей пришлось на последних месяцах беременности – например, на кулинарном конкурсе глубоко беременная балерина станцевала перед другими участницами. Оставив дома 11-летнего сына и маленькую дочку, Вероника отправилась покорять столицу.

На конкурс съехались участницы со всей страны. Фото: личный архив героини публикации

Суп с чипсами и пальто с подогревом

- Коронавирус, конечно, внес свои коррективы – часть заданий мы выполняли дистанционно, - рассказала Вероника журналисту «КП-Самара». – Например, записывали видеовизитку: я устроила зрителям настоящую прогулку по Самаре, рассказала про свой родной театр оперы и балета. А еще мы дистанционно участвовали в кулинарном конкурсе – присылали видео. Я приготовила крем-суп с тигровыми креветками и пармезановыми чипсами.

Финал конкурса длился целую неделю. Программа была насыщенной - красавицы ездили с визитом в детский дом, сажали деревья, заезжали в храм. А еще – устраивали дефиле, презентовали свой город и участвовали в фотосессиях.

Каждый день конкурсантки представали в новом образе. Фото: личный архив героини публикации

- Каждый день все наряды участниц должны были быть выдержаны в одном цвете, – рассказывает Вероника. – Нам заранее прислали список, пришлось как следует подготовиться. Больше всего меня впечатлило дефиле, во время которого мы демонстрировали коллекцию одной из участниц. Инновационная одежда – с подогревом. Мне достался показ такого пальто. Очень необычные ощущения!

Веронике пришлось примерить довольно необычные наряды. Фото: личный архив героини публикации

Полтора часа плела венок

Не обошлось и без приключений. В одном из заданий участницы должны были украсить головы венками. Девушки пошли по простому пути – купили такие нарядные искусственные веночки в магазине. Все, кроме Вероники.

- В декрете я освоила профессию флориста и решила, что просто обязана использовать новые навыки для того, чтобы своими руками сплести себе венок из живых цветов, - рассказывает Вероника. – Тем более что на конкурсе я представляла Самару – теплый, цветущий край. Правда, пришлось немало постараться – рано утром в день дефиле с венками я отправилась по цветочным магазинам Москвы искать нужные мне растения, потом полтора часа плела венок.

Вероника собственноручно сплела венок из живых цветов для своего образа. Фото: личный архив героини публикации

Зато результат превзошел все ожидания - жюри по достоинству оценило и венок Вероники, и саму самарскую участницу. По итогам конкурса балерина получила корону «Королевы искусства».

- У меня была мощная группа поддержки, за меня болело много людей в Самаре, это мне очень помогло. Очень поддерживали девочки, вместе с которыми мы участвовали в самарском этапе конкурса, я даже не ожидала, что мы станем действительно близки, - признается Вероника. – И в столице познакомилась со многими замечательными, интересными людьми. Это был классный опыт!

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