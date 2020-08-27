Балтика – Акрон 30 августа 2020: прогноз на матч 6 тура ФНЛ

После пяти туров «Балтика» идет в группе лидеров, а «Акрон» - в середине турнирной таблицы ФНЛ. Фото: ФК «Балтика» (Калининград).

Прогноз на матч 6 тура ФНЛ Балтика – Акрон 30 августа 2020 – 2:1.

Летнюю программу 2020 года ФНЛ «Балтика» и «Акрон» закроют матчем друг с другом. Встреча в рамках 6 тура Футбольной национальной лиги пройдет 30 августа в Калининграде на одноименном стадионе, построенном к ЧМ-2018.

К этому матчу команды подошли с разным багажом очков. «Балтика» идет в группе лидеров. В 5-ти матчах калининградцы набрали 11 очков, делят 3-4 места с московским «Велесом» и всего на два очка отстают от «Спартака-2» и «Оренбурга».

«Акрон» в 5-ти играх набрал семь очков и расположился в группе команд, которые занимают с 9 по 12 место. Вместе с тольяттинским клубом там «Крылья Советов», «Нижний Новгород» и ивановский «Текстильщик».

В этом сезоне ФНЛ «Балтика» еще не проигрывала. В первом туре подопечные Евгения Калешина сыграли вничью с «Крыльями» в Самаре 0:0, потом последовала серия из трех побед – над астраханским «Волгарем» 2:0, воронежским «Факелом» 1:0 и ярославским «Шинником» 2:0. В последнем на этот момент туре лиги «Балтика» в Москве разделила очки с «Торпедо» 1:1.

А вот в Кубке России дела идут не так гладко. Калининградцы вылетели на стадии 1/64 финала. 26 августа «балтийцы» уступили 1:4 «Велесу».

Из Кубка страны вылетел и «Акрон». Тольяттинцы уступили «Чертаново» 0:1. В ФНЛ красно-черные чередуют поражения с победами и ничьими. Из 5-ти игр «Акрон» проиграл две – «Факелу» и «Спартаку-2». Обе на выезде и обе с минимальным счетом. Еще в 2-х матчах подопечные Дмитрия Емельянова победили. 3 очка тольяттинцы отобрали у «Шинника» и «Краснодара-2». Оба матча проходили дома (один на «Самара Арене», другой – на «Кристалле» в Жигулевске) и оба завершились с минимальным перевесом «Акрона» (2:1 и 1:0). В игре с «Торпедо» команда из Тольятти вырвала ничью в концовке – 1:1.

Эксперты отдают предпочтение в предстоящем поединке хозяевам. «Балтика» действительно выглядит предпочтительнее. Команда своей игрой заявила, что претендует на выход в РПЛ. А вот «Акрон», хоть и показал, что он крепкий боец, вряд ли сможет тягаться с калининградцами на их поле. К тому же выездные матчи у тольяттинцев складываются не лучшим образом. Скорее всего, «Балтика» победит с перевесом в 1 мяч.