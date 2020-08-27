В Самарской области впервые за 7 лет увеличилось число погибших в ДТП детей

В ГИБДД просят родителей быть для своих детей примером того, как следует вести себя на дороге Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарской области с начала года зарегистрировано уже 1780 ДТП, в которых погибли 157 и получили травмы различной степени тяжести 2283 человека. По данным облГИБДД, рост числа погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9%. До этого на протяжении семи лет показатели смертности на дорогах региона неуклонно снижались.

Та же ситуация и с детским дорожно-транспортным травматизмом: в 228 ДТП пострадали 255 детей и погибли 11 малышей. Четыре последние смерти поражают даже полицейских, повидавших всякое. В Кинельском районе родители разрешили детям покататься на квадроцикле, погиб 4-летний мальчик. Чуть позже в том же районе родители шли на пляж с детьми, один из малышей выскочил на проезжую часть прямо под колеса автомобиля. В Безенчукском районе отец за рулем легковушки решился на опасный маневр и вырулил на встречную полосу – погибла вся семья, в том числе двое детей.

В преддверии 1 сентября сотрудники ГИБДД будут тщательно следить за соблюдением правил перевозки детей Фото: Александра БУДАЕВА

- В 91 ДТП пострадали дети, которые ехали в автомобилях со своими родителями в качестве пассажиров, - рассказал в пресс-центре «КП-Самара» начальник областной ГИБДД Юрий Некрасов. - Причиной стала беспечность, которую проявляют взрослые: они идут на превышение скорости и опасные маневры, даже зная, что в салоне находятся дети.

В 10-15 случаях, когда дети получали травмы в авариях, в машине не было положенных детских удерживающих устройств.

В областной ГИБДД предупреждают: в преддверии 1 сентября за соблюдением правил перевозки детей начнут следить строже. Более того, первые две недели сентября экипажи ДПС будут дежурить вблизи школ.

Раньше с детьми круглый год повторяли Правила дорожного движения, в этом году из-за коронавируса число профилактических мероприятий резко сократилось Фото: Александра БУДАЕВА

- После долгого режима самоизоляции и летних каникул многие дети забыли, как правильно вести себя на дороге, а в регионе у нас 454 образовательных учреждения имеют выходы прямо на проезжую часть. Мы просим родителей повторить с детьми правила дорожного движения и пройтись с ними несколько раз по той дороге, по которой им предстоит ходить в школу, - обратился к родителям Юрий Некрасов.

Мониторить безопасность дорог в регионе помогают в том числе и общественники. По словам председателя Общественного совета при областном МВД Александра Шахова, в полиции создана даже специальная рабочая группа, которая контролирует реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».