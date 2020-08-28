Ночь кино 2020 в Самаре: когда, где пройдет, программа

Ночь кино 2020 в Самаре пройдет 29 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 августа в Самаре пройдет ежегодная Всероссийская акция Ночь кино 2020. Она пройдет в России уже в пятый раз. Цель Ночи кино — популяризация лучших фильмов отечественного кино, развитие российского кинематографа. Акция стала аналогом Ночи музеев и Ночи искусств. Кинотеатры, музеи и библиотеки в этот вечер готовят особую программу. Гостей ждут лекции и концерты, экскурсии и показы известных фильмов.

Для тех, кто собирается провести вечер субботы у киноэкрана, рассказываем, какие фильмы, в каких кинотеатрах можно будет посмотреть бесплатно, знакомим с программой Ночи кино 2020 в самарских библиотеках и музеях.

В этом году в программу бесплатных показов вошли кинодрама «Лед-2» Жоры Крыжовникова и комедия «Холоп» Клима Шипенко – самая кассовая российская картина. Также зрители смогут посмотреть анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк-4». Показы фильмов пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за пандемии коронавируса.

Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105).

29 августа перед входом в Центр российской кинематографии «Художественный» в честь Ночи кино будет звучать живая музыка, аниматоры будут проводить конкурсы, посвященные истории российского кино. В арт-фойе кинотеатра зрители смогут посмотреть фотовыставку «Судьба», посвященную 100-летию Сергея Бондарчука. В экспозиции выставки представлены фотографии, рассказывающие о различных периодах жизни и творчества советского режиссера, актера и сценариста.

Затем публику пригласят на кинопоказы:

18.30 – мультфильм «Иван-царевич и Серый Волк – 4» (6+)

В Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Ведь он поет целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездой.

19.00 – комедия «Холоп» (12+)

Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх вместе с психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. На самом деле над ним проводится изощренный психологический эксперимент — избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы…

21.30 – драма «Лед-2» (6+)

Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и теперь мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно…

Кинотеатр «ZOOM Cinema» (ТРК «Эль Рио», Московское шоссе, 205)

В этом кинотеатре акция Ночь кино 2020 пройдет в зале №2, рассчитанном на 25 зрителей.

20.00 – мультфильм «Иван Царевич и серый волк-4» (6+)

22.00 – драма «Лед-2» (6+)

0.45 – комедия «Холоп» (12+).

Также фильмы акции Ночь кино 2020 покажут бесплатно в кинотеатре «Киномакс» (ТЦ «Аврора»), в Мягком кинотеатре ( ТЦ «Гудок»), В кинотеатре «Киномост» (ТЦ «Мегасити» и «Космопорт»), в ДК «Заря» Советского района, ДК «Чайка» Красноглинского района и ДК «Нефтяник» Куйбышевского района Самары.

Самарская публичная библиотека

29 августа Самарская публичная библиотека проведет онлайн-Ночь кино. Прямые трансляции состоятся на всех интернет-ресурсах публичной библиотеки.

18.00 – онлайн-трансляция лекции Зои Кобозевой «Мода 60-х через кинематограф».

20.00 - онлайн-трансляция фильма о шедеврах российского кино «Стоп! Снято!».

И подборка фильмов, которые никого не оставят равнодушным.