«Это страх!»: в Самаре неадекватная женщина зарезала продавца книг и ранила другого мужчину

Подозреваемую поймали недалеко от места происшествия Фото: соцсети

Всегда вела себя странно

Ужасное преступление было совершено в Самаре в пятницу, 11 сентября. На продуктовой базе «Ракита» в поселке Зубчаниновка серьезные ранения получили двое мужчин. Один из них скончался. Обстоятельства случившегося пугают.

Ближе к обеду, примерно в 12:00, когда на рынке начал собираться народ, туда пришла и Елена Б., проживающая неподалеку. На районе она многим известна, причем не с самой лучшей стороны.

— Кажется, что у нее не все в порядке с психикой. Она всегда очень странно себя вела. Скандалит, кидается на людей, — рассказывает «КП-Самара» местный житель Семен Петров (личные данные изменены). — Я слышал, что после смерти матери она стала вести себя по-другому. Ругалась и даже брату с сестрой угрожала ножом, когда те ее не пускали.

Нападение без мотива

Холодное оружие женщина взяла с собой и в этот раз. В какой-то момент она решила его использовать и напала на несколько человек. Ранения получили продавец книг и еще один прохожий. Первому медики помочь не смогли, а второй госпитализирован.

— Зачем она это сделала? Непонятно. Много людей это видели, страх. Просто набросилась, и все. Могли пострадать и другие люди, — продолжает Семен. — Книжника очень жалко! Хороший дядя, всегда здесь работал, здоровался, был приветлив со всеми. Он умер не сразу, боролся, ждал врачей. А второй раненый между остановками сидел, тоже в крови.

Наш собеседник не понимает, почему люди с подобными проблемами со здоровьем свободно гуляют по улицам. Ведь это опасно для окружающих. Только недавно в городе прогремел случай Давида Кочладзе - постоянного пациента психиатрической больницы, который обвиняется в зверской расправе над своими родителями.

Уголовное дело уже возбуждено

Злоумышленница скрылась, но уйти далеко не смогла. Ее поймали и заковали в наручники. Сейчас подозреваемую уже увезли на допрос. Разбирательствами занимаются следователи.

— Женщина пришла на продовольственную базу и нанесла несколько ударов ножом 64-летнему мужчине, от которых он скончался, и 40-летнему местному жителю. Пострадавший сейчас в больнице, — сообщила корреспонденту «Комсомолки» старший помощник руководителя СУ СК России по региону Елена Шкаева.

По факту убийства и покушения на человеческую жизнь возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.