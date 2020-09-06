«Это не первые его жертвы»: жуткие подробности из жизни самарца, убившего отца и расчленившего мать

Давида Кочладзе арестовали до конца октября Фото: соцсети

Страшное место происшествия

Самарские правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах зверского двойного убийства. По версии правоохранителей, 40-летний Давид Кочладзе лишил жизни своих пожилых родителей. Накануне, 5 сентября, в Промышленном районном суде решался вопрос о судьбе злоумышленника на ближайшее время.

Служители Фемиды не нашли оснований для того, чтобы не согласиться со следствием. Давида арестовали до 30 октября 2020 года. Сам он во время допроса также дал признательные показания.

На месте убийства нашли много крови ФОТО: СУ СК России по Самарской области

Точная дата расправы неизвестна, она произошла в период с 25 по 31 августа. Но обстоятельства ее звучат пугающе.

— Обвиняемый нанес ножом не менее 10 ударов своему отцу и примерно столько же — матери. Затем он отчленил ей голову и скрылся, — сообщают в СУ СК России по региону.

Страшно выглядят и фото с места происшествия. Кругом кровь, бутылки пива, огромный мачете, который, вероятно, и стал орудием убийства.

Хорошие родители и опасный сын

Александру Кочладзе было 85 лет, его жене Татьяне — 72. Следователи считают, что с сыном они не ладили, официальный мотив преступления — личные неприязненные отношения.

Знакомые семьи объясняют подробнее. По их словам, Давид — он же Дато — всегда был проблемным и, что называется, сидел на шее у родителей, спрашивал у них деньги. Они же всегда переживали за него.

Предполагаемое орудие убийства ФОТО: СУ СК России по Самарской области

— Ужасная трагедия. Его весь дом готов казнить за тетю Таню. Она торговала на рынке, кормила бездомных животных, а он так поступил, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местная жительница Ирина Семенова (личные данные изменены). — Они давали ему денег, а когда отказывали, Дато сильно злился.

Кочладзе-младший почти не работал и имел проблемы с законом. Судим за грабеж, злоупотреблял наркотиками. Кроме того, говорят, что он уже не первый раз обезглавливает человека.

— Насколько нам известно, это не первые его жертвы. Несколько лет назад его отправили в тюремную психушку, когда он у церкви на Ново-Садовой голову своему знакомому отрубил, — продолжает Ирина.

Расчленитель уехал в Санкт-Петербург

Действительно, в психиатрической клинике мужчина лечился неоднократно. После выхода оттуда, Давид увлекся кришнаизмом, часто ходил в храм сторонников этой религии. А в 2019 году уроженец города Тбилиси отправился в Турцию и пропал. Да так, что близкие даже объявили его в розыск — предполагали, что он в Москве, именно там распространили ориентировки волонтеры.

В прошлом году родители потеряли Давида Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

— Но он в Питер уехал. С деньгами проблем не было, потому что он их забрал у родителей, которые откладывали средства в том числе и на наследство ему. Но Давида нашли и вернули родным. Он сильно ругался, вроде даже опять в психиатрическую клинику забирали, — добавляет Семенова.

В Санкт-Петербург Кочладзе потянуло и в этот раз. Именно там его поймали местные полицейские — за ночной дебош в автобусном парке на Приморском шоссе. В социальных сетях пользователи теперь по недоброму иронизируют, что Северная столица так и манит расчленителей. Видимо, в памяти еще остаются жуткие истории про доцента Олега Соколова и рэпера Энди Картрайта.

Сейчас разбирательства по делу Давида Кочладзе продолжаются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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