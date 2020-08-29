Рисунки на Ладье, тренажер для ленивых и город под водой: показываем лучшие моменты Волгафеста -2020

Пространство набережной начало жить своей жизнью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВолгаФест -2020 растянулся на неделю, но самое вкусное и интересное организаторы припасли на выходные дни, чтобы полюбоваться красотой могли как можно больше людей. Так и вышло: всю неделю участники фестиваля-ярмарки устанавливали свои арт-объекты, что-то мастерили, доделывали и уже в субботу 29 августа первые посетители мероприятия только восхищенно вздыхали, увидев преобразившуюся, обычно довольно скучную и безликую, набережную около Ладьи. Показываем, как проходит ВолгаФест - 2020 в Самаре и делимся лучшими моментами, которые поймала в свой объектив наш фотограф.

В игру образов оказывался втянут каждый Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВолгаФест - 2020 стал первым и единственным крупным мероприятием такого рода этим летом в Самаре. Поэтому жителей города, традиционно ожидающих от этого фестиваля необычных экспериментов с пространствами и чудес преображения, не удержал дома даже дождь. Тем более ближе к вечеру распогодилось, и концерты гостей ВолгаФеста зрители слушали пританцовывая под чистым вечерним небом без каких-либо зонтов.

На набережной появились интересные арт-объекты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году фестиваль очень заметно преобразил набережную. Обычно 4 очередь - достаточно пустынное место, сюда даже музыканты не доходят. Да и интересными арт-объектами участок не избалован. Но благодаря победителям конкурса территория зажила своей жизнью. В Волге появились "места для селфи", а еще - город из-под воды.

Город из-под воды Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

На пляже - лабиринт пост-ковидного города и множество других интересных объектов. Постоянные перфомансы не оставляли прохожих равнодушными.

Пространство постковидного города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А уж когда в небо взмыли воздушные змеи всех расцветок и форм, все схватились за фотоаппараты и телефоны.

Фестиваль воздушных змеев Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

В этом году темой "ВолгаФеста" стали "Короткие дистанции". В самом прямом смысле это означает насыщенность арт-объектами условного квадратного метра пространства. Около каждого можно остановиться и выслушать историю, которую хочет рассказать автор. Здесь есть и мультяшные персонажи, и человечки Андрея Люблинского, которые как будто встречают гостей и провожают их в путешествие по зоне мероприятия.

Человечки - это работа Андрея Люблинского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На полпути от сцены к пространству для шопинга находится своеобразный тренажерный зал: первый же тренажер покорил сердца жителей, которым предложили просто полежать. На других можно провести уникальные эксперименты с зеркалами и стать частью своей жизни.

Необычные скульптуры притягивают внимание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удивительных арт-объектов на набережной достаточно. Кажется, территорию можно обойти буквально за полчаса, но около каждого проявления силы искусства останавливаешься, задумываешься. Фотоаппарат убирать не хочется ни на минуту.

Фотозону на свой вкус найти легко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дождь тоже стал соавтором некоторых площадок, придав объектам новые смыслы и возможности. Получилось очень необычно.

В отражениях - еще интереснее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вечером преобразилась привычная "Ладья". Ее раскрасили в зеленые и синице цвета, а вечером устроили яркое шоу с превращениями: на ней, как на белом холсте, отражались рисунки, которые весь день создавали посетители ВолгаФеста. А потом началось световое шоу.

Разноцветная Ладья стала украшением набережной Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Напоминаем, что 30 августа горожан снова ждут на 4 очереди набережной около Ладьи. С 12.00 до 20.00 можно полюбоваться всеми арт-объектами.

Также с 12.00 начнут запускать в небо воздушных змеев и они воспарят над волнами Волги.

Космические объекты создают юные самарцы на мастер-классах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 21.55 ни в коем случае не пропустите световое шоу, главным участником которого становится "Ладья". Уникальная технология 3D проекции оживляет символ города. А еще на нем, как на полотне, можно увидеть сделанные днем рисунки.