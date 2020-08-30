Балтика - Акрон, 30 августа 2020 года: онлайн-трансляция, самые важные моменты матча 6 тура ФНЛ

Команда готова играть и не сдаваться. Фото: ФК Акрон

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Балтика - Акрон начнется 30 августа 2020 года в 20.00 (мск) и 21.00 по самарскому времени. В 6 туре ФНЛ команды сыграют на стадионе в Калининграде.

Конечно, в гости к "Балтике" тольяттинский "Акрон" отправляется в статусе аутсайдера. Противник выступает отлично: в активе балтийцев три победы и две ничьих. В то время как у соперников из Тольятти - два поражения, одна ничья и два триумфа. Игра у дебютантов ФНЛ неровная, но это только начало сезона.

Между собой команды до этого никогда не встречались. Если же говорить о статистике нынешнего сезона, то Балтика забила шесть мячей, Акрон - 4. Тольяттинцы пропустили четыре гола, их соперники - один.

Тем не менее, Акрон сейчас занимает девятую строчку, "Балтика" красуется на третьей. Тольяттинцам даже удалось обогнать на одну строчку соперников из Самары, очков у обеих команд одинаково - всего по 7.

В последней игре "Акрон" проиграл в Кубке московскому "Чертаново" и теперь может сосредоточиться только на основном турнире. В ФНЛ в последней игре на своем поле на стадионе "Кристалл" команда обыграла "Краснодар - 2", забив один гол.

Прогноз на матч Балтика - Акрон 30 августа 2020 года

Хозяева в этом матче выглядят предпочтительнее, однако гости будут стараться вырвать хотя бы ничью и постараются не пропустить. Возможно, тольяттинцы выберут оборонительный футбол и попытки добраться до ворот хозяев на контратаках.

Где смотреть игру

30 августа 2020 года пройдет матч Балтика - Акрон в Калининграде, начнется игра в 21.00 по самарскому времени. О самых интересных и ярких моментах матча мы расскажем в текстовой трансляции, которая позволит не упустить ничего важного и точно знать счет в каждую удобную минуту.

Также посмотреть онлайн видео трансляцию игры Балтика - Акрон 30 августа 2020 года можно в Яндекс.Эфире.