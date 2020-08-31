Календарь ХК ЦСК ВВС в ВХЛ сезон 2020/2021: расписание игр

Регулярка для «летчиков» начнется 8 сентября, а завершится 17 февраля. Фото: ХК ЦСК ВВС.
Этот сезон ВХЛ, как и прошлый, будет особенным. Все из-за коронавируса. Из-за COVID-19 в турнире не примут участие сразу несколько команд. Это ОРДЖИ (Пекин), КРС-БСУ (Пекин), «Ценг Тоу» (Цзилинь), «Хумо» (Ташкент), «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Номад» (Нур-Султан) и «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).
В новом сезоне ВХЛ сыграют 26 команд. Деления на конференции и дивизионы не будет. Друг с другом команды сыграют по два матча (один дома, один на выезде). Таким образом, клубы проведут 50 матчей в регулярном чемпионате.
ЦСК ВВС начнет регулярку 8 сентября встречей в Тамбове против местной одноименной команды, а завершит – домашней игрой с «Ростовом» 17 февраля. После этого в ВХЛ стартует плей-офф.
С «Ладой» в рамках областного дерби «летчики» сыграют 26 ноября в Самаре и 17 февраля в Тольятти.
Игры с победителем регулярного чемпионата прошлого сезона «Звездой» ЦСК ВВС проведет 1 октября в Москве и 25 января в Самаре.
Календарь ХК ЦСК ВВС (Самара) на сезон 2020/2021 в ВХЛ
8 сентября – вторник – Тамбов - ЦСК ВВС
10 сентября – четверг – Буран – ЦСК ВВС
12 сентября – суббота – Ростов – ЦСК ВВС
16 сентября – среда – ЦСК ВВС – Зауралье
18 сентября – пятница – ЦСК ВВС – Челмет
20 сентября – воскресенье – ЦСК ВВС – Южный Урал
22 сентября – вторник – ЦСК ВВС – Горняк
29 сентября – вторник – Динамо (МО) – ЦСК ВВС
1 октября – четверг – Звезда – ЦСК ВВС
3 октября – суббота – Рубин – ЦСК ВВС
5 октября – понедельник – Югра – ЦСК ВВС
10 октября – суббота – ЦСК ВВС – СКА-Нева
12 октября – понедельник – ЦСК ВВС – Динамо (СПб)
14 октября – среда – ЦСК ВВС – Рязань
16 октября – пятница – ЦСК ВВС – Химик
22 октября – четверг – Ижсталь – ЦСК ВВС
24 октября – суббота – Нефтяник (Альметьевск) – ЦСК ВВС
26 октября – понедельник – Торос – ЦСК ВВС
28 октября – среда – Молот-Прикамье – ЦСК ВВС
7 ноября – суббота – Барс – ЦСК ВВС
9 ноября – понедельник – Дизель – ЦСК ВВС
16 ноября – понедельник – ЦСК ВВС – Сокол
18 ноября – среда – ЦСК ВВС – Ермак
22 ноября – воскресенье – ЦСК ВВС – Металлург (Новокузнецк)
26 ноября – четверг – ЦСК ВВС – Лада
30 ноября – понедельник – Металлург – ЦСК ВВС
2 декабря – среда – Сокол – ЦСК ВВС
4 декабря – пятница – Ермак – ЦСК ВВС
9 декабря – среда – ЦСК ВВС – Дизель
11 декабря – пятница – ЦСК ВВС – Барс
17 декабря – четверг – Лада – ЦСК ВВС
22 декабря – вторник – ЦСК ВВС – Торос
24 декабря – четверг – ЦСК ВВС – Молот-Прикамье
27 декабря – воскресенье – ЦСК ВВС – Нефтяник
29 декабря – вторник – ЦСК ВВС – Ижсталь
11 января – понедельник – Химик – ЦСК ВВС
13 января – среда – Рязань – ЦСК ВВС
15 января – пятница – Динамо (СПб) – ЦСК ВВС
17 января – воскресенье – СКА-Нева – ЦСК ВВС
21 января – четверг – ЦСК ВВС – Югра
23 января – суббота – ЦСК ВВС – Рубин
25 января – понедельник – ЦСК ВВС – Звезда
27 января – среда – ЦСК ВВС – Динамо (МО)
31 января – воскресенье – Горняк – ЦСК ВВС
2 февраля – вторник – Южный Урал – ЦСК ВВС
4 февраля – четверг – Челмет – ЦСК ВВС
6 февраля – суббота – Зауралье – ЦСК ВВС
11 февраля – четверг – ЦСК ВВС – Буран
13 февраля – суббота – ЦСК ВВС – Тамбов
17 февраля – среда – ЦСК ВВС – Ростов