Календарь ХК ЦСК ВВС в ВХЛ сезон 2020/2021: расписание игр

Регулярка для «летчиков» начнется 8 сентября, а завершится 17 февраля. Фото: ХК ЦСК ВВС.

Этот сезон ВХЛ, как и прошлый, будет особенным. Все из-за коронавируса. Из-за COVID-19 в турнире не примут участие сразу несколько команд. Это ОРДЖИ (Пекин), КРС-БСУ (Пекин), «Ценг Тоу» (Цзилинь), «Хумо» (Ташкент), «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Номад» (Нур-Султан) и «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).

В новом сезоне ВХЛ сыграют 26 команд. Деления на конференции и дивизионы не будет. Друг с другом команды сыграют по два матча (один дома, один на выезде). Таким образом, клубы проведут 50 матчей в регулярном чемпионате.

ЦСК ВВС начнет регулярку 8 сентября встречей в Тамбове против местной одноименной команды, а завершит – домашней игрой с «Ростовом» 17 февраля. После этого в ВХЛ стартует плей-офф.

С «Ладой» в рамках областного дерби «летчики» сыграют 26 ноября в Самаре и 17 февраля в Тольятти.

Игры с победителем регулярного чемпионата прошлого сезона «Звездой» ЦСК ВВС проведет 1 октября в Москве и 25 января в Самаре.

Календарь ХК ЦСК ВВС (Самара) на сезон 2020/2021 в ВХЛ

8 сентября – вторник – Тамбов - ЦСК ВВС

10 сентября – четверг – Буран – ЦСК ВВС

12 сентября – суббота – Ростов – ЦСК ВВС

16 сентября – среда – ЦСК ВВС – Зауралье

18 сентября – пятница – ЦСК ВВС – Челмет

20 сентября – воскресенье – ЦСК ВВС – Южный Урал

22 сентября – вторник – ЦСК ВВС – Горняк

29 сентября – вторник – Динамо (МО) – ЦСК ВВС

1 октября – четверг – Звезда – ЦСК ВВС

3 октября – суббота – Рубин – ЦСК ВВС

5 октября – понедельник – Югра – ЦСК ВВС

10 октября – суббота – ЦСК ВВС – СКА-Нева

12 октября – понедельник – ЦСК ВВС – Динамо (СПб)

14 октября – среда – ЦСК ВВС – Рязань

16 октября – пятница – ЦСК ВВС – Химик

22 октября – четверг – Ижсталь – ЦСК ВВС

24 октября – суббота – Нефтяник (Альметьевск) – ЦСК ВВС

26 октября – понедельник – Торос – ЦСК ВВС

28 октября – среда – Молот-Прикамье – ЦСК ВВС

7 ноября – суббота – Барс – ЦСК ВВС

9 ноября – понедельник – Дизель – ЦСК ВВС

16 ноября – понедельник – ЦСК ВВС – Сокол

18 ноября – среда – ЦСК ВВС – Ермак

22 ноября – воскресенье – ЦСК ВВС – Металлург (Новокузнецк)

26 ноября – четверг – ЦСК ВВС – Лада

30 ноября – понедельник – Металлург – ЦСК ВВС

2 декабря – среда – Сокол – ЦСК ВВС

4 декабря – пятница – Ермак – ЦСК ВВС

9 декабря – среда – ЦСК ВВС – Дизель

11 декабря – пятница – ЦСК ВВС – Барс

17 декабря – четверг – Лада – ЦСК ВВС

22 декабря – вторник – ЦСК ВВС – Торос

24 декабря – четверг – ЦСК ВВС – Молот-Прикамье

27 декабря – воскресенье – ЦСК ВВС – Нефтяник

29 декабря – вторник – ЦСК ВВС – Ижсталь

11 января – понедельник – Химик – ЦСК ВВС

13 января – среда – Рязань – ЦСК ВВС

15 января – пятница – Динамо (СПб) – ЦСК ВВС

17 января – воскресенье – СКА-Нева – ЦСК ВВС

21 января – четверг – ЦСК ВВС – Югра

23 января – суббота – ЦСК ВВС – Рубин

25 января – понедельник – ЦСК ВВС – Звезда

27 января – среда – ЦСК ВВС – Динамо (МО)

31 января – воскресенье – Горняк – ЦСК ВВС

2 февраля – вторник – Южный Урал – ЦСК ВВС

4 февраля – четверг – Челмет – ЦСК ВВС

6 февраля – суббота – Зауралье – ЦСК ВВС

11 февраля – четверг – ЦСК ВВС – Буран

13 февраля – суббота – ЦСК ВВС – Тамбов

17 февраля – среда – ЦСК ВВС – Ростов