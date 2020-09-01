«Принял за дикое животное»: в Самарской области на охоте застрелили главного врача городской больницы

Сергей Романов был уважаемым доктором ФОТО: Администрация Октябрьска

Застрелил и позвонил правоохранителям

Правоохранители Самарской области разбираются в обстоятельствах гибели главного врача Центральной городской больницы Октябрьска Сергея Романова. Ему было всего 54 года. Погиб он в результате роковой ошибки своего 52-летнего знакомого Владимира П.

Трагедия произошла 28 августа, в минувшую пятницу. Вечером, ближе к 19:00, мужчины отправились в поле рядом с селом Новое Еремкино в Ставропольском районе. Там они собирались поохотиться. В этом деле друзья были не новички, поэтому проблем ничего не предвещало.

— В какой-то момент они разошлись в разные стороны. Владимир стал искать добычу через тепловизор. В приборе он заметил признаки живого существа и произвел несколько выстрелов. Это было уже ближе к ночи, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Приятель Романова побежал, как он думал, к поверженному зверю, но увидел Сергея — он лежал на земле с огнестрельным ранением. Он погрузил пострадавшего в автомобиль и повез к нему домой — в Новое Еремкино. К сожалению, помочь раненому его коллеги уже ничем не смогли. Сам же Владимир 29 числа заявил о случившемся правоохранителям.

Уголовное дело и единственный подозреваемый

В этом поле произошел несчастный случай ФОТО: СУ СК Самарской области

— Выстрел был произведен из охотничьего карабина марки «Тигр». Подозреваемый ошибочно полагал, что стреляет в дикое животное. Потерпевший скончался, — рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Гибель Сергея Романова шокировала многих. Опытного и умелого хирурга очень любили пациенты. В ЦГБ Октябрьска он был назначен в августе прошлого года. А в системе здравоохранения работал больше 30 лет, причем 20 из них — на руководящих должностях. Романова хорошо знают в Рязани, Пензе, Тольятти, Димитровграде и не только. Доктор пользовался уважением у людей.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сейчас разбирательства продолжаются.

Отметим, что в октябре 2017 года погиб тогдашний главврач ЦГБ Октябрьска Михаил Адрианов. Он разбился в ДТП.

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Все подробности его гибели уточняются (подробности)