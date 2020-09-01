В Самарской области стартовала прививочная кампания

Врачи призывают все население Самарской области активно включиться в кампанию по вакцинации! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году особенно важно сделать прививку от гриппа, об этом заявил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в пресс-центре «Комсомольской правды - Самара».

- Значимость вакцинации особенно высока в этом году, потому что создание хорошего защитного иммунного фона от гриппа в том числе будет способствовать лучшей переносимости в случае заражения новой коронавирусной инфекцией. Призываю все население Самарской области активно включиться в кампанию по вакцинации, - сказал министр.

В Самарскую область уже поступило около 40% планируемой вакцины, ее распределяют по всем медицинским учреждениям. Прививочные бригады сформированы. С 1 сентября уже началась вакцинация детей, со 2 сентября начнут прививать взрослых. Наибольшее число прививок планируют сделать в сентябре-октябре, чтобы к началу эпидемиологического подъема у населения образовался иммунитет. В этом году планируют привить 60% населения, в то время как в прошлом прививку сделали 48,5% населения.

- За счет увеличения охвата населения мы ожидаем, во-первых, снизить общее количество людей, которые заболеют гриппом и другими респираторными заболеваниями, а во-вторых, существенно снизить градацию осложнений,- добавил Армен Бенян.

Пресс-конференция прошла в "Комсомолке" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в период прививочной кампании будут использовать отечественную трехкомпонентную вакцину.

- Она содержит штаммы A(H3N2), A(H1N1) и вирус гриппа В. К сожалению, старая вакцина против новых штаммов гриппа будет бессильна, - сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова. - Еще не время расслабляться. Особое внимание сейчас нужно уделить своему здоровью. При первых признаках заболевания стоит остаться дома и вызвать врача.

Врачи призывают все население Самарской области активно включиться в кампанию по вакцинации, это касается не только групп риска, но и здоровой прослойки населения.