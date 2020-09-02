В Самару уже привезли вакцину от гриппа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У гриппа и ОРВИ нет отпуска и эксперты уже ждут осеннего обострения ситуации, ухудшить которую может еще и коронавирус. Специалисты просят жителей быть осторожными, соблюдать все эпидемиологические правила, социальную дистанцию, носить маски. Не допустить распространения заболевания поможет вакцинация от гриппа в Самаре в 2020 году. Рассказываем, кто может сделать прививку от гриппа в Самаре в 2020 году, куда нужно обратиться для этого и сколько будет стоить вакцинация.

Кому нужно сделать прививку от гриппа в Самаре

- Значимость вакцинации особенно высока в этом году, потому что создание хорошего защитного иммунного фона от гриппа, в том числе, будет способствовать лучшей переносимости в случаи заражения новой коронавирусной инфекции. Призываю все население Самарской области активно включиться в кампанию по вакцинации, - сказал министр здравоохранения Самарской области Армена Бенян в пресс-центре “КП-Самара”.

В этом году вакцинировать планируют 60% населения, это значительно больше чем в прошлом. Тогда от гриппа прививку сделали 48,5% населения. Благодаря массовой вакцинации медики намерены добиться двух важных целей: снизить общее число заболеваемости гриппом и ОРВИ и уменьшить страшные последствия этих болезней. Ведь все знают как страшен грипп своими осложнениями.

- Наиболее тяжело грипп протекает у детей. В первую очередь в группы риска дети с хроническими заболеваниями. - За свои 40 лет работы я никогда не видел ни одного больного, который погиб от гриппа, имея прививку, а вот обратные ситуации случаются , - призвал всех самарцев не игнорировать вакцинацию главный детский инфекционист Самарской области Сергей Китайчик. – Прививаться надо всей семьей. Альтернативы вакцинации пока нет!

В первую очередь прививку сделают тех, кто находится в группе риска: это сотрудники медицинских и образовательных учреждений, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, студенты и школьники и так далее. Всего 17 категорий населения.

Когда нужно делать прививку от гриппа в Самаре в 2020 году

Именинент после прививки вырабатывается через две недели, а максимальная устойчивость через несколько месяцев, поэтому вакцинацию лучше пройти именно сейчас. В сентября и октября медики намерены сделать наибольшее число прививок.

-создание мощной иммунной прослойки позволит нам контролировать ситуацию. Сейчас самое благоприятное время для вакцинации: теплая погода, в целом население хорошо себя чувствует. Пока нет факторов вызывающих ОРЗ, - напомнила врач-инфекционист Елена Стребкова. - “Я никогда не болею” и “Я в прошлый раз сделал прививку и заболел” - не аргументы для отказа от вакцинации. К сожалению, болеют все. После прививок никто не болеет гриппов, чаще всего это просто реакция на прививку.

От чего защитит вакцина от гриппа в Самаре в этом году

- По прогнозам всемирной организации здравоохранения нас ожидает три новых штамма вируса гриппа, которые не встречались в нашем регионе в таком количестве раньше. Поэтому в этом году мы будем использовать отечественную трехкомпонентную вакцину, она содержать A(H3N2), A(H1N1) и вирус гриппа В. К сожалению, старая вакцина против новых штаммов гриппа будет бессильна, - сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

В область уже поступило около 40% планируемой вакцины, сейчас она распределяется во все медицинские учреждения. Прививочные бригады уже сформированы и приступили к работе. Регламент проведения прививок не будет отличается от традиционного.

Сделать прививку можно и платно, но для этого нужно обратиться в поликлинику, где предоставляется такая услуга. Главное с этим не затягивать, чтобы к сезону вирусов быть готовым.

Что еще важно знать

Специалисты предупреждают, хорошая погода не повод забывать про соблюдение мер гигиены, санитарные правила и масочный режим.

- Еще не время расслабляться. Особое внимание нужно уделить своему здоровью, - отметила Светлана Архипова. - При первых признаках заболевания важно остаться дома, ни в коем случае не переносить температуру на ногах.

Особенно важно сейчас вести утренний мониторинг температуры сотрудников любого предприятия, чтобы избежать распространение заболеваний на предприятиях. Важно также чтобы дети, имеющие признаки заболевания оставались дома. Как отметила Сергей Китайчик, в столь непростое эпидемиологическое время лучше не брать с собой детей в торговые центры, места массового скопление людей. Для их иммунной системы хватит тех контактов, что есть в школе или в детском саду.

Вакцина от коронавируса в Самаре: когда появится

По данным министерства здравоохранения вакцина от коронавируса, созданная центром имени Гамалеи, появился в регионе в течении месяца. Предположительно в Самарскую область направят 12 тысяч доз. В первую очередь прививать будут медиков, они находятся в группе риска.

- Вакцину от гриппа и от новой коронавирусной инфекции мы не сможем ввести одномоментно. Между прививками будет разрыв в 1-2 месяца. Продолжительность этого разрыва будет указана в инструкции к вакцине, - пояснила Елена Стребкова. - Вакцины, которые мы используем, очень хорошего качества, поэтому после прививки от гриппа резкого снижения иммунитета быть не должно.

Медики предупреждают, что вакцина от гриппа не обезопасит от новой коронавирусной инфекции, риск заболеть все же будет.