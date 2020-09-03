«У всех сиротами остались дети»: жуткая трагедия на самарской трассе погубила четырех человек

Последствия аварии оказались страшными Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Погибли водители и пассажиры

В обстоятельствах страшной аварии разбираются сотрудники ГИБДД Самарской области. Поздно вечером 2 сентября на трассе М-5 «Урал» в районе 915 километра столкнулись «Тойота Celica», «Шевроле» и «Даф» с полуприцепом. Погибли 4 человека, выжил только 33-летний водитель грузовика.

Предварительной версии полицейских, примерно в 23:25 31-летний Сергей Острожной на «Шевроле» двигался со стороны Сызрани в родной Тольятти, выехал встречную полосу и врезался в фуру.

На месте понадобилась помощь спасателей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— От удара легковушка потеряла управление и столкнулась с «Тойотой», ехавшей во встречном направлении. Водители иномарок, а также их пассажиры погибли, — отмечают в ГУ МВД России по региону.

Молодые отцы

Последствия оказались жуткими. Тела извлекали с помощью спасателей. Как сообщают в МЧС, на месте работали 23 представителя их ведомства и 12 единиц техники.

Близкие жертв ДТП шокированы. Сергей был счастлив в браке, воспитывал маленького сына.

Сергей воспитывал маленького сына Фото: соцсети

— Хороший человек, добрый отец. Очень любил жену, она сейчас не может поверить в случившееся, находится в тяжелом состоянии. Поехала туда. Это просто кошмар, у всех них остались дети, — делится знакомый мужчины.

Личность спутника Острожного правоохранителям сразу опознать не удалось. Как поделился наш собеседник, в машине вместе с ним, скорее всего, находился его друг Илья — также молодой отец.

Пара путешественников и сбор помощи

Людей из «Тойоты» знают многие жители Автограда. 39-летний Артем Ба и 37-летняя Лидия Ли.

— Лида, раньше ее фамилия была Заварзина, раньше была риэлтором. Артем — «селикавод», занимался ремонтом автомобилей. Мастер на все руки, делал капоты и другие части для авто, — рассказывают «КП-Самара» друзья пары. — Они близко дружили, а в последнее время жили в гражданском браке с детьми Лидии. Ее двое сыновей очень хорошо относились к Артему.

Совсем недавно Артем и Лидия вернулись из грандиозного путешествия из России. Волгоград, Крым, Краснодарский край, Карачево-Черкесская Республика и другие регионы — они объездили буквально всю страну. Женщина вела в своих социальных сетях онлайн-дневник с путешествия. Беды ничего не предвещало:

— Это просто удар для всех, кто их знал. Сейчас детей Лиды хотят забрать в полицию. Надо срочно найти ее бывшего мужа. Вероятно, мальчишек теперь отдадут ему.

Лидия и Артем любили путешествовать Фото: соцсети

Родным путешественников уже организовали сбор помощи. Открыт следующий счет для пожертвования — 5469540010438222 (Наиля Муратовна Рамазанова). Не исключено, что поддержка понадобится и семьям Сергея и Ильи.

Силовики продолжают проверку по факту трагедии. Не исключено, что к ситуации подключатся следователи и будет возбуждено уголовное дело. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.