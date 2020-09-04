Самарец убил отца, отрезал матери голову и уехал в Санкт-Петербург

Подозреваемого в жестком убийстве искали несколько дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая картина на месте происшествия

В обстоятельствах жестокого двойного убийства разбираются правоохранители Самары. Жертвы — пожилая семейная пара. Изуродованные тела 85-летнего Александра Кочладзе и его 72-летней супруги Татьяны были найдены в их запертой квартире на улице Ново-Садовой.

Тревожный звонок на линию 02 днем 31 августа сделали жильцы дома. Им несколько дней не давал покоя неприятный запах, исходивший со стороны соседей. Специалисты приехали по указанному адресу, вскрыли дверь и были шокированы.

— В помещении были обнаружены два трупа. Мужчина со множественными ножевыми ранениями по всему телу и женщина. Ей убийца не только нанес резанные раны, но и ампутировал левую руку и голову, — делится с «КП-Самара» подробностями источник, знакомый с ситуацией.

Эксперты предположили, что смерть наступила 4-5 дней назад. На месте трагедии провела работу следственно-оперативная группа. Сыщики навели справки и выяснили, что с потерпевшими жил их 40-летний сын Давид. Персона неоднозначная — он несколько раз проходил лечение в психиатрической больнице и имеет судимость за грабеж.

Это были добрые люди

— Про него сейчас весь двор и говорит! Его же еще и как наркомана знают, я слышала, что он на учете в наркологичке состоял, — рассказывает самарчанка Елена Петрова (личные данные изменены). — Говорят, ему наследство какое-то оставили в Грузии или Армении. Все удивлялись, что никому никто ничего не оставляют, а такому привалило.

Про погибших Елена отзывается исключительно хорошо:

Давид Кочладзе был в федеральном розыске Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— Добрые люди. Дедушка положительный был. Мама Давида многим знакома — она на рынке на Поляне Фрунзе торговала.

Именно Давид Кочладзе практически сразу стал основным подозреваемым. Он с родителями не ладил, с отцом и вовсе часто ругался. Учитывая характер, одна из ссор вполне могла закончиться таким жутким образом. Правда, с его задержанием возникли проблемы. Мужчина буквально испарился. Его никто нигде не видел.

Хулиганство в культурной столице

Предполагаемого убийцу объявили в федеральный розыск. По одной из версий, он скрывался на границе, по другой — затаился в родном городе. Выйти на след отчасти помог случай. Сигнал пришел из северной столицы.

— В 1:45 3 сентября в дежурную часть поступило сообщение о скандале в автобусном парке на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Его устроил какой-то неизвестный гражданин. Туда выехали наряд вневедомственный охраны Росгвардии и сотрудник уголовного розыска, — объяснили журналисту «Комсомолки» силовики.

Дебошира быстро скрутили и доставили в 25-й районный отдел полиции. На него стали составлять протокол за мелкое хулиганство и в ходе документирования этого факта стражи порядка поняли, что перед ними сидит Давид Кочладзе. Тот самый, которого ищут за зверскую расправу над своими близкими.

Информацию незамедлительно передали оперативникам из Самарской области. Злоумышленника уже передали им.

Сейчас расследование уголовного дела, возбужденного в СУ СК РФ по региону по части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство», продолжается. Завтра следователи должны выйти в суд с ходатайством об аресте фигуранта. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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