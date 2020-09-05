Крылья Советов – Нижний Новгород 5 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура ФНЛ

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по самарскому времени (16:00 по московскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В 7 туре ФНЛ в Самаре пройдет волжское дерби. Местные «Крылья Советов» примут «Нижний Новгород». И хотя история противостояния этих команд не самая богатая, игра все равно обещает быть жаркой. В первую очередь, из-за турнирного положения.

«Крылья» крайне неудачно начали сезон. После шести туров у них в активе всего две победы и одна ничья и 14 место в турнирной таблице ФНЛ. «Нижний Новгород» идет на девятой строчке и явно не против оторвать кусок от пока не набравшей обороты самарской машины.

Статистика личных встреч

Друг с другом команды встречались всего четыре раза. Первые две встречи прошли в 2017 году, когда нижегородцы еще назывались «Олимпийцем». Тогда одну игру «Крылья» выиграли 1:0, а вторую закончили с нулями на табло. Следующее противостояние команд прошло в рамках стыковых матчей в 2019 году. По сумме двух встреч тогда еще подопечные Миодрага Божовича одержали победу, обыграв «Нижний Новгород» на выезде 3:1 и уступив в Самаре 0:1.

Прогноз на матч Крылья Советов – Нижний Новгород 5 сентября 2020

Фавориты встречи – хозяева.

Составы команды на игру Крылья Советов – Нижний Новгород 5 сентября 2020

Составы команд станут известны примерно за час до начала матча.

Где посмотреть матч Крылья Советов – Нижний Новгород 5 сентября 2020

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по самарскому времени (16:00 по московскому). Игру можно будет посмотреть в «Яндекс. Эфире».

Трансляция матча Крылья Советов – Нижний Новгород 5 сентября 2020

Трансляция матча также будет на сайте kp.ru.